Por Leonardo Muro

Hace cinco años, Calvin Harris publicó “Funk Wav Bounces Vol. 1”, una colección de canciones gancheras con, como su nombre lo indica, una fuerte dosis de funk, sumado a una selección de invitados que incluía a Pharrell Williams, Ariana Grande, Katy Perry, Travis Scott, John Legend y Nicki Minaj, entre otros.

Ahora Harris desembarca con “Funk Wav Bounces Vol. 2”, y a diferencia de su antecesor, este sexto álbum del DJ y productor británico deja la electrónica de lado y lo lleva a un sonido más terrenal.

Calvin Harris cuenta con la participación de 23 invitados a lo largo de las 14 pistas que integran “Funk Wav Bounces Vol. 2”.

A poco de haber empezado encontramos la sensual “Potion” con Dua Lipa junto a Young Tough, y Lipa ronroneando “Conversaciones nocturnas, emociones eléctricas, rociado con un poco de sexo, y es una poción”. Luego llega el turno de la sofocante “Woman Of The Year”, con las voces de Stefflon Don, Chlöe y Coi Leray, a quienes van alternando su participación de modo tal que cada una pueda brillar. En “Obsessed”, Charlie Puth se encuentra junto a la reina del dancehall Shenseea, y un estribillo que pronto sonará en varios tiktoks “Te extraño todos los días pero ni siquiera me miras, realmente desearía que estuvieras obsesionado conmigo”.

“New To You” une a Normani, Tinashe y Offset en una pista disco con una sección de cuerdas que recuerda a “More Than A Woman”, el maravilloso hit de Bee Gees incluido en la banda sonora de “Saturday Night Fever” (1977), el film protagonizado por John Travolta ícono de la cultura disco-pop de los 70s. Y hablando de parecidos, track de por medio suenan Justin Timberlake, Halsey y Pharrel Williams con “Stay With Me”, una canción que inevitablemente nos transporta a “Uptown Funk” (2015), el pegadizo hit de Mark Ronson y Bruno Mars.

“Funk Wav Bounces Vol. 2” es un disco elegante y de fácil escucha, podemos reproducir las canciones tal como están ordenadas o de manera aleatoria, al final la sensación es la misma, no querer que termine.