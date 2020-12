La relación entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin avanza a pasos agigantados. Si bien fue hace apenas semanas que la pareja decidió blanquear su nuevo estado sentimental, todo marcha sobre ruedas y así lo reflejan sus redes: fotos juntos, covers musicales y declaraciones de amor virtuales ya son moneda corriente en los posteos del músico y la it girl. Anoche, luego de que el rosarino y la hija de Marcelo Tinelli se juntaran a cenar sushi, “Lelé” compartía una romántica selfie besando al reconocido cantante. En la imagen que se los ve con una luz tenue y acostados, “Cande”, a la que se la ve cada vez más enamorada, le agregó un corazón. Sin embargo, algo pasó en las últimas horas debido a que la influencer se arrepintió y borró la foto con Sorokin.

Días atrás, “Lelé” publicaba dos fotos en blanco y negro donde se los ve distendidos y disparaba con ironía: “Posibles títulos: ‘dos faloperos’ / ‘uno peor que el otro’ / ‘no llegan ni a Navidad’. Pueden elegir”. Coti apoyó la publicación y, además de manifestar que le causó gracia, respondió con dos emojis de corazón y de copas. Asimismo, el artista compartió en su cuenta de Instagram una postal junto a ella y como descripción agregó: “Say no more” (no digas más). Ante esto Cande respondió: “Qué facha, mamadera”.

La confirmación del romance entre Coti y Cande Tinelli

En medio de los rumores que indicaban que estaban saliendo y habían viajado juntos a Mendoza, los protagonistas de la historia confirmaron en Instagram la relación con una foto desde esa provincia. En la imagen Coti Sorokin escribió “no puede ser”, a lo que Candelaria Tinelli agregó la oración ‘qué estés tan solo con lo bueno que estás’. La frase completa es justamente un fragmento de una canción de Coti llamada “50 horas”.

Después de que los propios protagonistas lo oficializaran, Ángel de Brito sacó a la luz una charla que tuvo con la it girl donde, escuetamente, se refirió por primera vez a su incipiente relación con el músico. “Le pregunté a Cande y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente, que se conocieron en noviembre y le pregunté por qué se fueron a Mendoza”, reprodujo el conductor de Los Ángeles de la mañana. “Él tiene vinos allá y yo lo acompañé sabiendo las consecuencias”, dijo la influencer. El periodista detalló que, según le contó “Lelé”, se conocieron en el after show del recital del autocine que dio el músico en San Isidro.

Al regresar del famoso viaje donde se mostraron juntos por primera vez, los novios fueron captados en la noche porteña y desde entonces las postales juntos en las cuentas de ambos se multiplican.