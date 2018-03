Auténtico, provocador, polémico, Alfredo Casero no tiene casete. Cuando habla, ya sea de política, de fútbol o de feminismo, como en este caso, genera controversias. Amores y odios. Esta vez, el actor se refirió a la marcha feminista del 8M, a la que criticó por su contenido "violento" y "político".

En una entrevista con Todo Noticias, Casero repudió el discurso que leyó Liliana Daunes y defendió a Facundo Arana tras sus dichos sobre la "realización" de las mujeres, aunque condenó la violencia de género.

A continuación, las diez frases más picantes:

1) "Hoy no podés hablar de las mujeres ni del feminismo, y no lo puedo creer... Porque cuando decís algo incorrecto te destruyen. Siempre hay algo que van a encontrar, tengas o no tengas pruebas".

2) "Yo veo por la tele señoritas y señoras que dicen: 'Hay que matar al macho' y lo escriben en la pared. Están tan locas como los tipos que le hacen daño a la mujer o como la mujer que le hace daño a un tipo. Estamos apostando a la violencia en lugar de apostar a la no violencia".

3) "Conozco muchísimo el movimiento feminista. Pero vos no podés hablar de feminismo cuando te referís a Valerie Solanas, que fue la que le pegó el tiro a Andy Warhol".

4) "No había muchos hombres (en la movilización), porque los despellejaban".

5) "Hay muchas mujeres que no se vieron reflejadas. Yo no me vi reflejado. Si vos salís a la calle para no ser utilizada como un objeto, y te desnudás y te tapás la cara, sos un objeto y no una persona".

6) "Me encanta lo femenino, amo lo femenino. Pero me asusta pensar que yo soy el enemigo. Nunca planteo la enemistad. En 'Cha cha cha' jamás hubo una mujer maltratada".

7) "La idiotez, la necedad, no tienen genero. El humano es así porque la condición humana es muy baja hoy. Vi chicas pintándole la cara a un nene, me pareció una barbaridad".

8) "La belleza está apoyada sobre la mujer. Nosotros nacemos de una mujer, ¿por qué nos quieren matar? Están locas".

9) "Facundo Arana dijo algo que puede estar equivocado por su creencia, pero le decían que se cuidara. Y cómo le vas a decir 'cuidado' por lo que piensa. Eso no existe".

10) "Hoy en la Argentina no se puede hablar de todo. Hay estamentos muy marcados que a mí me encanta romper. 'Lo bueno, lo bello y el bien'. Lo único que detesto es cuando me dicen lo que puedo decir y lo que no. O si tengo que ser de una facción o del otro. Uno tiene que ser libre. Podés decir una barbaridad y otro puede refutarla".