A pleno. Por Hugo pasaron cientos de artistas, como Gustavo Cordera (arriba), Miguel Mateos, Charly García, Abel Pintos y La Banda XXI (abajo).

Un muchachito nuevo que se presentaba como Axel Fernando, fue el primer concierto que tuvo Hugo Latino allá por 2001. Fue el comienzo de una sala que vio pasar a los más variados artistas en cuanto a género y prestigio. Sin embargo, como si fuera el final de un ciclo, ayer se conoció la noticia de que Hugo Espectáculos -como se llamó los últimos años- cerrará sus puertas desde el 17 de marzo, cuando se despida con la actuación del Rey Pelusa.



El lugar que fue símbolo de la movida nocturna del centro, porque además funcionaba como boliche los fines de semana, cerrará sus puertas debido al costo de mantenimiento, por un lado, pero también porque según su propietario, Hugo De Bernardo, la zona está muy poblada. "Cuando nosotros llegamos ahí el edificio (del Centro Cívico) estaba sin terminar. No había nadie en la zona, estaba oscuro... ahora hay tres o cuatro edificios. Por mí yo seguiría ahí, pero no me siento cómodo porque sé que molestamos. Y hacer algo insonoro, para que no salga el ruido, es muy costoso, no se justifica. El costo fijo también es alto, tenerlo para hacer de vez en cuando algo... me cerraba cuando estaba el boliche".



De Bernardo reconoce que en toda la historia del local de calle España "hubo un par de quejas importantes", pero aunque dice que tienen todas las habilitaciones en regla "es una cuestión de sentido común. El boliche en ese lugar no puede estar". De hecho Hugo dejó de funcionar como local bailable hace dos años y ahora definitivamente dejará de albergar los shows.



De Bernardo aclaró que no implica que dejará de producir espectáculos, sino que seguirán trabajando con otras salas, como de hecho han venido haciendo hace un tiempo. "Ahora se buscan salas más cómodas, si es más grande el show está el estadio. Potenciaremos Renatto (su restaurant de calle Libertador) para acústicos y stand up. Además hay mucha competencia, hay muchos espectáculos, está saturado también", apunta.

De Bernardo reconoce que costó la decisión de cerrar. "Fue difícil", dice con pena sobre el lugar que en los últimos 17 años fue como su casa y donde recibió a importantes figuras de la música nacional e internacional. Desde el gran astro del rock Charly García, que estuvo en Hugo tres veces -la última en 2008- pasando por Divididos, La Bersuit, Las Pelotas, Vicentico; Miguel Mateos o Fabiana Cantilo, del folclore estuvieron Abel Pintos y la Sole. Estas tablas también recibieron al gran Mariano Mores, a Dyango, Ismael Serrano, Franco Simone y Alberto Plaza entre otros nombres de la música.



Todas las grandes bandas de música tropical pasaron por ahí agotando localidades, siempre. Como anécdota, Hugo recuerda cuando Julio Bocca bailó sobre el escenario al ritmo de La Barra. "Bocca había venido en su gira despedida y yo lo invité al boliche y terminó bailando con una de las bailarinas". Era Cecilia Figaredo.

Así son cientos las anécdotas que acumula el empresario, que destinará el espacio a otro rubro, aunque prefirió no adelantar de que se trata. "Otra cosa, que no tiene que ver con el espectáculo".







El último show



El Rey Pelusa vuelve a San Juan para presentarse nuevamente en Hugo Espectáculos, como hace casi un año. Su show será el último que se vea en el boliche propiedad de Hugo De Bernardo. El cuartetero cordobés actuará el sábado 17 de marzo para presentar "Mi historia", con todos los clásicos y éxitos. Las entradas estarán a la venta en los próximos días en Drugstore 1345 y en Farmacia Echegaray.