En tiempos de incertidumbre y crisis, la voluntad de los artistas y trabajadores de la cultura se pone de manifiesto en pequeños o en grandes gestos, en acciones de solidaridad para causas colectivas a favor de la comunidad. En este caso, el ejemplo se materializa en la coordinación de los folcloristas locales que armaron una comisión ad hoc para que el "Festival San Juan celebra la Cuyanía", mantenga su continuidad en el tiempo. A principios de este año la tercera edición del ciclo -que reúne a los cultores del folklore regional con artistas de San Juan, Mendoza y San Luis- estaba programada para esta temporada, pero los organizadores aseguraron a DIARIO DE CUYO que por el contexto económico y político el Ministerio de Turismo y Cultura reajustó sus presupuestos y la realización del festival quedó en duda. Sin embargo, los artistas involucrados buscaron alternativas para solventarlo y la solución más viable fue articular un espectáculo previo, en el cual no cobrarían el cachet por sus actuaciones (ad honorem) y fijarían un bono contribución al público con el fin de recaudar fondos para que La Cuyanía pueda ser una realidad. Fue así que este show homenaje a Buenaventura Luna, que se realizará el próximo 15 de septiembre en la Sala del Auditorio Victoria, será el paso previo para generar los recursos suficientes en función de concretar la tercera edición del ciclo para el 3 y el 4 de noviembre. De esta manera, cambia el esquema, dado que la grilla artística no incluirá a figuras de Mendoza y de San Luis, como venía haciéndose en las dos oportunidades anteriores, en 2022 y en 2021, sino que estará conformada completamente por referentes locales. En esta etapa independiente, de todas maneras, tendrán el apoyo para ambos eventos del Ministerio de Turismo y Cultural, que les garantizará el uso del Auditorio y el anfiteatro Buenaventura Luna, mientras que los costos de la puesta técnica (sonido, iluminación y proyecciones) sean absorbidas por los artistas en función del monto que se recolecte de los bonos. Por otro lado, buscarán la manera también que las entradas para el festival sean gratuitas. En comunicación con DIARIO DE CUYO, uno de los protagonistas, Raúl Rizo, explicó que "queremos que el festival continúe y que logremos instalarlo en la sociedad como un festival propio de los y para los sanjuaninos y de la comunidad de Cuyo. La idea siempre fue esta. Por eso, juntaremos fondos con la voluntad plena que participaremos todos de manera gratuita. Por lo tanto, no vendrán otros artistas cuyanos, porque no queremos comprometerlos a que hagan lo mismo. Sabemos que trasladarse hasta aquí implica un gran costo que no podremos cubrirlo y ellos tampoco", contó el guitarrista.



Respecto al futuro del festival, pensando para el 2024, aún las cartas todavía no están arrojadas en la mesa. Falta que los artistas puedan entrar en contacto con los próximos funcionarios del nuevo gobierno entrante. "Hay una transición en la gestión y es entendible. No conocemos todavía la predisposición que tendrán las nuevas autoridades. Más allá de eso, queremos fortalecer este festival en la sociedad y para eso estamos tratando de contar con un reconocimiento ministerial de interés cultural, que certifique que esta actividad que haremos sea estable y perdure en el tiempo", agregó Rizo. Además, sostuvo que no faltará el apoyo del público: "En la edición pasada concurrieron más de 15 mil espectadores y eso es meritorio, espero que nos siga acompañando esta vez".



Carlos Illanes, que hará su aporte en el show tributo a Buenaventura Luna desde la danza, expresó su opinión al respecto: "Resignamos nuestras ganancias individuales y nos ponemos la camiseta por Cuyo para que La Cuyanía no muera. Es un compromiso cultural que tenemos y de unión entre nosotros. Realmente los artistas siempre estamos dispuestos a colaborar en los tiempos difíciles y queremos salvar el ciclo". Además, señaló el bailarín y profesor, "comprendemos la transición de gobierno y todo lo que significa, terminamos en el medio de esto y no debería pasar, pero la realidad es así y el gobierno no nos da la espalda del todo, porque sigue ayudándonos en no cobrar el alquiler del espacio, por ejemplo. Y con todo lo que podamos vender, más los sponsors que consigamos, haremos un gran esfuerzo para que La Cuyanía perdure. Hacemos todo esto sin interés, sólo pensando en un futuro", remarcó.



Pascual Recabarren será el presentador del show homenaje a Buenaventura Luna, el locutor interpretará varias coplas y versos del poeta huaqueño, acompañando a los números musicales y coreográficos en el escenario. También, al igual que el resto de los integrantes de la comisión organizadora de La Cuyanía, consideró que el objetivo primordial es que el festival no se pierda: "Nos unimos para sostener esto y para mostrarle a la gente que somos unidos y fuertes. La apuesta está. Creemos que la gente que venga de la nueva gestión de gobierno tenga el ánimo como nosotros de continuar con una actividad cultural, como muchas otras que han crecido en la provincia últimamente. Nuestro optimismo está puesto de manifiesto y lo importante de todo esto, es que La Cuyanía prevalezca por sobre todas las cosas".



Será una prueba de fuego desafiante para la comisión artística formada de hecho entre los cantantes, intérpretes, músicos y bailarines que lo integran ya que su acción, en el marco de la autogestión, determinará que el rescate del festival folklórico valga la pena.



> SOBRE EL FESTIVAL

El homenaje a la obra de Buenaventura se llevará a cabo el viernes 15 de septiembre a las 21.30 en la sala del Auditorio Victoria. Participarán: Gustavo Troncozo, Abelino Cantos, Dúo Díaz Heredia, Los Videla, Raúl Rizo, Ernesto Villavicencio, Carlos Illanes, Cecilia Soler, Paola Hascher, Carlota de Beláustegui, Claudio Rojas, Giselle Aldeco, Vivencias de Cuyo, Yanina Carrizo, Los Gajos de Pinono, Jonatan Vera, María Julia Sánchez y Pascual Recabarren. La entrada es un bono contribución de $1.000. Los tickets estarán disponibles en boletería, de lunes a viernes de 10 a 18.