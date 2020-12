Las recientes modificaciones en las condiciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) dictadas por el Presidente de la Nación generaron expectativas sobre una posible apertura de las grandes salas de cine en el país; sin embargo, la nueva disposición publicada en el Boletín oficial confirmó que siguen prohibidos, así como otras actividades. Consultados por DIARIO DE CUYO, los representantes de las dos cadenas que funcionan en San Juan y del otro cine local se mostraron algo resignados con el impedimento, pero proyectaron hacia el próximo año con la confianza de que en enero podría ser viable y más real la habilitación.



"Tenemos la esperanza de que a partir del 21 de diciembre quede a criterio de las provincias la posibilidad de abrir. A partir de ese momento hay que trabajar en conjunto para poner en marcha las salas. Es nuestro deseo arrancar el 2021 con las salas funcionando", dijo la gerente nacional de Cinemacenter, Gabriela Zamora, quien agregó como dato alentador que ninguno de los rebrotes que presentaron los países europeos "estuvo relacionado con los cines, quiere decir que los protocolos funcionan" sostuvo.



Karina Pirillo, prensa de la cadena CPM comentó que también esperan que el regreso el próximo mes. "Creíamos que la apertura sería en diciembre, pero los cines como otras actividades, siguen cerrados hasta nuevo aviso. Tenemos la esperanza de poder abrir en enero, siempre y cuando estén los protocolos autorizados".



Ajeno al minuto a minuto del cambio de decretos de necesidad y urgencia, pero también confiado en una próxima reapertura, desde Play Cinema, el único cine que no depende de una cadena nacional, su gerente Gustavo Vargas se refirió a otra circunstancia que se suma a la prohibición de funcionamiento y es la falta de estrenos, si bien poco a poco la maquinaria empieza a aceitarse. "En Paraguay y Uruguay no funcionó la apertura porque no había estrenos, ellos abrieron en septiembre con películas viejas. A nosotros no nos conviene abrir así, el costo operativo de funcionar es inmenso como para que no vaya nadie", afirmó y agregó: "Vamos a esperar que haya estrenos para ofrecerle al cliente algo distinto, la mayoría se estrena en 2021".



Al respecto, Zamora adelantó que el 25 de diciembre está previsto el lanzamiento mundial de "Mujer Maravilla 1984", postergado varias veces en el año. Por lo tanto, ese sería un título disponible en las distribuidoras argentinas, también habría una nueva de "Croods" y películas que quedaron pendientes de estreno y de continuidad cuando se cerraron las salas.



Los protocolos que se aplicarían en las salas son similares a los de las salas de teatro. La capacidad al 50 por ciento, mantener una separación de una a dos butacas entre los grupos de espectadores, uso de cubrebocas y demás.



"Nuestros protocolos fueron presentados hace bastante, tiene que ver con ocupar sólo la mitad de las salas, cada dos butacas una vacía, o acomodar a la gente según la capacidad. La higiene, la limpieza exhaustiva de las salas, uso alcohol en gel, barbijos, y que los clientes ingresen con cubrebocas, además vamos a tomar temperatura en cada puerta de sala, protocolarmente no lo exigen, pero en Play Cinema la vamos a tomar" apuntó Vargas.



Desde Cinemacenter, Zamora habló de un protocolo similar, pero hizo hincapié en trabajar en las adaptaciones necesarias, colocación de señaléctica y trabajar sobre todo el entrenamiento del personal; además de la responsabilidad de cada uno en el uso del cubrebocas y lavado de manos. Y subrayó: "Por otro lado es mejor concurrir a un lugar a distraerse y consumir un producto cultural que se generen encuentros en ámbitos donde no hay control de lo que sucede. Sino no tienen nada que hacer, dónde ir y se generan esos encuentros sin control, como las famosas fiestas clandestinas".