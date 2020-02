Camila Morrone es sin dudas unas de las promesas de Hollywood. La bella argentina de 22 años lleva más de la mitad de su vida viviendo en Los Ángeles y aunque la conocieron al principio como la hijastra de Al Pacino, por la relación que tuvo su madre con el renombrado actor, Camila ha buscado siempre hacer un camino propio. Y lo intenta aún ahora, cuando a veces queda a la sombra de su novio, Leonardo Di Caprio. Aunque seguro aprovecha la notoriedad, como el domingo pasado en el Dolby Theatre, donde fue la mujer más envidiada por estar sentada en primera fila al lado de su novio pero también de Brad Pitt.



La joven tiene una figura envidiable y sabe lograr esos beauty looks sofisticados que le ha valido convertirse en una "It girl". A pesar de su juventud, la hija de Lucila Polak, adoptó un secreto de belleza de su madre, ponerse crema en el contorno de ojos. En cuanto a su alimentación, ha confesado que tiene debilidad por los carbohidratos (pizza y pastas, sus favoritos), entonces para contrarrestarlo bebe té matcha y practica hiking o senderismo. Camila sigue también una estricta rutina de boxeo, pilates y es una experta sobre el bosu (una semiesfera para hacer ejercicio); además hace yoga y "mindfullness" para mantenerse enfocada, sobretodo ahora que está por estrenarse su film Mickey and the bear.

> LOOKS

Sus looks son muy elegantes y sofisticados. Aunque suele elegir un estilo de maquillaje donde predomina el nude, a veces apuesta labios rojos. Eso sí, pocas veces cambia su larga cabellera morena.