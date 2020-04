La charla de PH, Podemos Hablar giraba en torno a la delicada situación que viven muchas mujeres en medio de la pandemia del coronavirus, contexto en el que se recrudece la situación de violencia de género. Y Cris Morena, una de las invitadas al ciclo de Telefe, intervino para manifestar sus sensaciones al respecto. “Realmente es una pandemia”, dijo sobre la violencia machista, mientras Mauro Zeta -otro de los invitados al ciclo- contaba cómo se habían incrementado los femicidios en estos últimos días.

Después, cuando el periodista explicaba que esto no se debía ver como un hecho policial sino que tenía una raigambre cultural, la productora señaló: “Todo lo que está pasando en la Argentina es un tema cultural. Todo”. Y, al escuchar que los femicidas “matan porque quieren y porque el Estado los deja”, ella agregó: “Porque están enfermos también”.

Entonces, mientras toda la mesa debatía sobre la difícil situación de esas mujeres, Cris hizo foco en sus hijos. “¿Nadie piensa en esos niños que están viviendo esa situación espantosa, que muchas veces son también maltratados y golpeados?”, cuestionó. Y luego ahondó en el tema asegurando: “Quizá en el día de mañana ellos repitan lo mismo, si no pueden encontrar una respuesta ante tanta brutalidad”.

Frente a esta reflexión, Santiago del Moro, otro de los invitados del día, miró fijo a la productora e hizo una pregunta general, pero claramente dirigida a ella. “¿Alguna de ustedes fue víctima?”, indagó el conductor de Juntos Podemos Lograrlo. Y, visiblemente nerviosa, Cris repreguntó: “¿De qué?”.

“De un psicópata, de violencia de género....”, explicó entonces Del Moro. Pero la productora volvió a responder con una pregunta: “Ehhhh... ¿violencia de género es abuso?”. “Violencia, verbal, física...”, detalló entonces Santiago. “Seguramente sí”, contestó entonces Cris, casi con la voz quebrada. E, inmediatamente, se llevó la copa a la boca y bebió un largo trago de vino.

Ante esta situación, luego de que Lizy Tagliani tomara la palabra, Andy Kusnetzoff quiso retomar el tema y le pidió a la productora permiso para hacerlo. “Te vi dudando justo en ese tema, no se si repreguntarte...”, le dijo el conductor del ciclo.

“Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos, solo eso te voy a decir. Muy pocas mujeres. Seguramente hay muchos varones también que tuvieron abusos. Uno se olvida de que el abuso no tiene sexo... Y hasta ahí llegué...", empezó diciendo entonces Cris.

Obviamente, todos marcaron lo dolorosa que es una situación de este tipo. Y entonces ella agregó: “Sobre todo cuando tenés cinco años. Es muy difícil. Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes, para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo dije, no me preguntes más...Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!”.

El tema quedó ahí porque, obviamente, Cris no estaba en condiciones de seguir hablando de eso. Así que volvió a referirse a sus producciones, sus logros y sus proyectos. Y volvió a sonreír. Como minutos antes, cuando había dejado a todos con la boca abierta al contar que entre todos sus descubrimientos, el que más la había sorprendido era un ex Casi Ángeles y no justamente por su talento.

“El que más me sorprende y me sigue sorprendiendo es Peter Lanzani. ¡Pero porque era una madera total, era de madera!”, dijo segura. Y contó que el hoy consagrado actor “dejó su colegio, uno muy paqueto de Belgrano, dejó su rugby que amaba, dejó la posibilidad de ser universitario y le puso una garra, un corazón a todo” para lograr ser lo que es actualmente.

De más está decir que Cris lo contó desde el cariño que le tiene, por haber surgido de sus huestes. Y, mirando a cámara, le dijo: “Te amo Peter y estoy tan orgullosa de haberte apoyado. Sé que vas a ser lo que sos y mucho más”.