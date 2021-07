Concentración, manejo de palabras, rimas, improvisación y también algo de picardía, son algunos de los condimentos necesarios para rapear y superar el duelo uno contra uno sobre la pista. Las "batallas de gallos" son la máxima experiencia de las competencias de freestyle, donde cada participante mide sus propias capacidades ante otro. Pero para dominar la arena hay que demostrar cintura, entrenamiento y carácter. Esto sostienen dos voces locales con suficiente autoridad y experiencia en la materia: Nekro (Fernando Azara, 22 años) y Lucio (Lucio Pereyra, 18 años). Ambos son fuertes competidores del Italia Freestyle, que comienza hoy (ver despiece) y en el que participarán cerca de 40 retadores. Debido a la pandemia, el encuentro se realizará esta vez en la Dirección de las Juventudes, sin público presente; y no en la Plaza Italia, sede en la que se originó el torneo en 2017. Justamente ese fue el punto de encuentro de Nekro y Lucio para dialogar con DIARIO DE CUYO respecto a lo que se necesita para progresar en esta disciplina que sigue ganando adeptos en la provincia.

"Hay que mantener siempre la mente fría, no dejarse llevar por alguna provocación, aquí el que se enoja pierde. Queda muy mal parado el que lo hace", Nekro

Lucio ingresó al circuito gracias a que sus amigos de la escuela lo invitaban a presenciar las batallas en las plazas. Al principio fue como pasatiempo, pero de a poco fue tomándolo con más seriedad. Así ganó las ediciones 2017/2018 y 2018/2019 del Torneo Italia. "Cuando conocí el freestyle lo miraba muy de lejos. No lo entendía mucho, pero en cada invitación que tenía fue gustándome más. Hoy es mi canal, que uso para sacar lo que llevo adentro y decir todo lo que siento", dijo el artista urbano y añadió que "en los primeros tiempos, las competencias en las plazas eran más como un hobby. Siempre nos reuníamos los mismos. Actualmente hay un espíritu más competitivo y la vara es más alta todavía. Cada año se renueva con nuevas voces y caras, los premios mejoran y se está convirtiendo gracias a Dios en una de las mejores competencias que hay en la provincia".



Para avanzar, cada freestyler se rige por principios o reglas propias que van desarrollando con la experiencia. En particular para Lucio, lo fundamental, va más allá de la técnica, es ser consciente del propósito que uno tiene. "Para mí es no perder la esencia, no perder esa amistad que tengo con los demás y no olvidar de dónde vengo, por qué lo hago. Creo que aunque sea una competencia exigente, no hay que perder las ganas de divertirse, ni dejar el gusto por pasarla bien, y tampoco perder la pasión al rapear", afirmó Lucio y sostuvo que "la ventaja que tiene ganar un torneo es que ya te ven de manera distinta. Muchos se suman porque es un buen desafío, en el que todos pueden destacarse, ser reconocidos en las redes. Eso es bueno en parte, pero lo importante de todo, es poder expresarse con una identidad propia".

"Aunque sea una competencia exigente, no hay que perder las ganas de divertirse, ni dejar el gusto por pasarla bien, y tampoco perder la pasión al rapear", Lucio

Por su parte, cada que vez que entra al torneo Nekro busca superarse a sí mismo. Se inició en 2014, en las primeras competencias amateurs de la Plaza Aberastain. También como un hobby los primeros días. Con el tiempo y varios títulos ganados en diferentes torneos, pudo conocer otras ciudades y llegar a Chile. Pero para Italia Freestyle, es uno de los contrincantes más difíciles que siempre plantea desafíos extremos. Disputó 15 finales de cada fecha del torneo, con 13 victorias conseguidas. "Para ganar las batallas es importante la experiencia, pero mucho más enfocarse en hacerlo bien, si uno se mentaliza, además de rapear todo el día, la práctica debe ser constante". A la hora de medirse ante el rival, para él hay dos claves: saber de antemano lo que uno quiere decir y estar dos pasos adelante para rematar, atento a lo que el otro le tire en el contrapunto, para responder con altura. "Hay que ser inteligente para ver qué conviene comunicar con el cuerpo y cómo impactar también a la gente y al jurado. Requiere ser 'bicho' en ese sentido".



Si bien reconocen que a veces las batallas pueden ponerse bien picantes, lo que nunca se admite es la agresión verbal a la otra persona. "Hay que mantener siempre la mente fría, no dejarse llevar por alguna provocación, aquí el que se enoja pierde. Queda muy mal parado el que lo hace. Por eso es necesario no aparentar algo distinto a lo que se dice, respetarse a uno mismo y al ser del otro, eso lo considero esencial", añadió.



Lo que caracteriza este tipo de eventos, es la popularidad que viene aumentando con cada temporada y son muchos los jóvenes que se animan a mostrarse. Tanto Lucio, como Nekro y varias figuras más que empiezan a resaltar en las contiendas, abren el sendero para futuras camadas de freestylers que busquen ser profesionales de este deporte.





Sobre el torneo



Italia Freestyle inicia con su primera fecha, hoy a las 15.30 en la sede de la Dirección de las Juventudes (Santa Fe 321 este), pero sin público presente. Todas las instancias serán presentadas de manera virtual en el canal ItaliaFreestyle de Youtube. Participan 40 retadores locales y de provincias vecinas. A lo largo de 8 encuentros (la temporada culmina en marzo del 2022) los primeros que sumen mayor cantidad de puntos globales, clasificarán para el FMS (Freestyle Master Series), la liga profesional a nivel nacional e internacional. Para esta primera edición, los finalistas premiados podrán competir en la Copa Federal Cuyo, habrá premios en efectivo e indumentaria de marca.