Se conocieron hace unos años en los escenarios y tuvieron la posibilidad de compartir el espacio gracias a que 'Tentadas Stand Up' tiene como misión invitar a distintas comediantes. Así fue como Andrea Ibáñez, la mendocina creadora del espectáculo y su par sanjuanina, Carih Moyano, actuarán juntas por primera vez en la provincia con esta particular y divertida propuesta que, advierten, es solo para mujeres. Se trata de un formato único en Cuyo y también efectivo, destinado a la platea femenina y donde lo cotidiano es objeto de risas y también de reflexión. La cita será el 19 de enero en la Sala Z, y promete chistes, canciones, juegos y otras sorpresas, un humor hecho por y para mujeres. En diálogo con DIARIO DE CUYO, ambas humoristas expresaron sus puntos de vista y qué concepción sostienen al momento hacer reír.



'Cuando decidí dedicarme al Stand Up, lo primero que pensé fue ¿A quién quiero hacer reír?. Fue así que este formato lleva casi seis años con la intención de invitar a las mujeres de edad media, a que pueden hacer algo más que ir a tomar el té o solo a cenar. Este ciclo es un espacio seguro donde las mujeres pueden reírse, sentir empatía, identificarse y tener un feedback particular', inició Ibañez. Después de los 40 la vida no se termina, quizás recién empieza... Es una reformulación que la comediante mendocina dispara en el show. 'Me emociona hacer Tentadas porque no solo vienen los grupos de amigas, sino también, la mamá, la hija y la nieta. Tres generaciones riéndose a la par. Es un humor transversal donde no toco temas tabú, sino los que están latentes, pospuestos y no se ponen en la mesa como se debe. Hablo de estar en pareja o no, de ser mamá o no; y hago esta pregunta: ¿Qué tan patética he sido después de una ruptura? Animarnos a decir cosas que no decimos también moviliza', agregó.



El espectáculo transcurre en un sin fin de situaciones de la vida cotidiana, donde no hay un espacio que no toque. Por ejemplo, los mandatos sociales y uno en particular: Desde la infancia, los adultos y las instituciones sociales marcan que el horizonte de vida es casarse, procrear y sostener a la 'familia unida'. Ahora ¿Qué dicen las jóvenes generaciones al respecto? Ibañez responde: 'Creo que se tiende más a cuestionarlos y alejarse, a romper con esos mandatos. Tengo hijos millennials y ya uno de ellos me plantea que no quiere tener hijos. Me considero una mujer deconstruida, pero de la boca para afuera. Ahora por dentro ¿qué me pasaba? ¿Cómo que mi hijo no me hará abuela? Tengo varios chistes sobre eso y entonces, es importante replantearse esto y también escuchar. Como madre nunca se deja de aprender, aunque también, como mujeres hay muchas otras cosas terribles que debemos desaprender', planteó.



Un poco cansada de responder la pregunta obligada, '¿Por qué los varones quedan afuera del show?', Andrea dejó en claro que lo que ocurre es algo mucho más profundo. 'Jugamos mucho desde el humor en cómo nos queremos parar socialmente las mujeres y de qué manera ejercemos nuestros roles. De ninguna manera ofendemos a los hombres. Seguramente pensarán que hablamos mal de ellos, pero no, para nada. Hablamos de nosotras y reírnos de nosotras es necesario. También es fundamental tomar posturas. En estos tiempos sociales y culturales hay que tomar partido y tomar decisiones que cuestan. Salir del rol impuesto y para eso se requiere de la manada, de las mujeres familia, las mujeres amigas, las mujeres de la contención. No quedarse sola, porque hace falta más compromiso con nosotras', comentó.

Carih Moyano: creadora del show 'Descontroladas', junto a Norma Porres y Bárbara Codina. Es profesional de la salud, pero en el ámbito del Stand Up, se formó en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires con diferentes maestros. También se destacó en varios certámenes nacionales.



Por su parte, Carih Moyano, es doctora en medicina y ejerce la profesión en el ámbito público y privado. Sin embargo, también es una de las voces femeninas del circuito local del stand up, con varios años de funciones en la espalda. Es una de las creadoras del show 'Descontroladas', junto a Norma Porres y Bárbara Codina. La invitación de Andrea para sumarse a Tentadas se fue gestando a fuego lento hace un tiempo, cuando fue a actuar a Mendoza.



'Cuando viví el show por primera vez fue espectacular. Andrea es una show-woman todo terreno. Aprendí mucho de ella y desde entonces estamos muy pendientes, más que colegas ya somos amigas. Y bueno, fue hasta que se dio la oportunidad de que ella viniese a San Juan. Me dijo 'Quiero que estés vos' y ¿cómo decirle no a semejante invitación? Y así congeniamos con nuestro material de monólogos', contó la humorista.



'Somos madres, novias, ex-parejas, laburadoras, abuelas, hijas, hermanas, en casi todas las etapas de la vida hay un hombre al lado nuestro, pero en Tentadas no, el hombre no es el protagonista, esa es la clave exitosa de este ciclo. Claramente creamos una atmósfera de complicidad con las espectadoras. Más que un show de teatro, rompemos con la cuarta pared logrando que todo sea un encuentro de comunión con amigas', resaltó Moyano. En sintonía con su colega mendocina, espera que para la función que se realizará en la Sala Z, la 'identificación' con la platea sea toda una fiesta de risas: 'Cuando en el monologo vamos relatando las cosas graciosas, el público interviene rápidamente y nos responde "a mí también me pasa" y todas terminamos riéndonos de nosotras. Eso vale oro', concluyó.

DATO

Tentadas. Viernes 19 de enero 21.30 hs. Sala Z (Pedro Echagüe 475 oeste). Entradas: $3.000. Disponibles en www.passline.com