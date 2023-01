Estar en Cosquín es el sueño consagratorio de casi todo artista folclórico, sea en danza,canto o música. Hay varios caminos para llegar al escenario mayor Atahualpa Yupanqui: ser contratado por los organizadores, el certamen de nuevos valores Pre Cosquín (se está desarrollando desde el 26 de diciembre con participación de la delegación sanjuanina), las postales de las Provincias y también, dato nada menor, los Espectáculos Callejeros. Es que no hay que olvidar que el festival también se vive en las plazas, en los anfiteatros, en los espacios culturales abiertos y en las peñas, afuera de la Plaza Próspero Molina. Si se hace un buen desempeño, este certamen puede ser el pase directo a la grilla oficial de las Nueve Lunas para la temporada siguiente. En este terreno, los primeros artistas sanjuaninos que están confirmados por la Comisión Municipal de Folclore son el Dúo Sierra Maestra, el grupo Tayté y el combo La Quimera. Hasta el momento son los que plantarán bandera cuyana en tierras coscoínas, aunque es probable que en los próximos días, la comisión pueda expedirse por más convocados. Además, algunos exponentes aprovecharán también ir para fuera de competencia y circular por las peñas más conocidas como La Salamanca o la Peña Oficial de Cosquín (ver recuadro).

La Quimera. Hacen su debut en este segmento del Festival de Cosquín. Enzo Balmaceda, Oscar Pelletier, Fabricio Banchig y Mario Alaniz.

Desde el 21 hasta al 29 de enero hay una oportunidad interesante para los talentos locales de mostrarse y hacerse conocidos. Para La Quimera -el grupo conformado por Oscar Pelletier (voz y guitarra), Fabricio Banchig (voz y vientos), Enzo Balmaceda (coro y percusión) y Mario Alaniz (bajo)- es la primera chance que tienen de transitar por el Balneario La Toma, la Plaza San Martín, el Bialet Massé, el Camping AOITA, entre otros lugares. Este ensamble de canto, música y danza, lleva 10 años de vida y logró ser finalista en el Pre Cosquín 2022. Su participación comenzará a partir del 23 de enero.



'Nuestra meta no es ganar premios, sino que el hecho de estar incluidos en estos festivales, es para nosotros una victoria. Queremos hacernos conocidos y llegar a muchos públicos. No tenemos representantes, no tenemos apoyos de municipios o de gobiernos. Nos autogestionamos todo y nuestra fortaleza está en la gente que nos acompaña y nos sigue en los escenarios', dijo Enzo, de La Quimera. Ellos coinciden también en valorar lo que lograron Los Videla en su momento, Labriegos y otros colegas más en la última década dejando la puerta abierta a nuevas expresiones. 'Somos parte todos de un proceso, nosotros tenemos la responsabilidad de representar de la mejor manera a la provincia y honrar el trabajo que hicieron los demás para que estemos aquí', contó Enzo.

Dúo Sierra Maestra. Alejandro y Leonardo Pastén, van por segunda vez y con repertorio renovado.

Los hermanos Ferreyra (Diego, Leonardo y Enzo), confluyen en Tayté, el trío que lleva diez años haciendo esta aventura por las calles coscoínas, como así también en las peñas tradicionales. Este año no será la excepción y seguirán recorriendo los escenarios como uno de los grupos ya establecidos en la oferta musical cordobesa. Desde el 14 de enero estarán en las peñas La Salamanca, La fiesta del violinero (la peña santiagueña) y la Peña Oficial; mientras que el día 21 arrancarán con los shows callejeros. 'Para nosotros la competencia es circunstancial. Pero Cosquín es la gran vidriera en la que todos queremos estar. La música cuyana es muy respetada y pedida en Córdoba. Desde 2014, acordamos con profesores de danza que enseñen a bailar cueca en Córdoba y hoy está dando sus frutos. Cada vez que tocamos una, la pista se llena de manera increíble y la gente disfruta escucharnos con alegría', contó Diego.



Por último, Alejandro (16) y Leonardo (13) Pastén, el Dúo Sierra Maestra, tendrá una nueva oportunidad después de su debut en los callejeros del 2022. 'Estamos ansiosos y bien preparados. Venimos practicando y aprendiendo los nuevos temas de nuestro repertorio. El año pasado actuar en los callejeros nos hizo un clic fuerte. No conocíamos nada de Córdoba y aun así nos trataron tan bien. Nos habían dado tres shows y como al público le gustó lo que hicimos, la Comisión nos agregó dos fechas más, eso significa que estamos yendo por el buen camino. Nos sentimos más maduros en el canto y en la guitarra y tenemos sueños de ser grandes artistas', manifestó el mayor de los Pastén. Por ahora, no tienen qué fechas confirmadas para actuar, sin embargo van preparando los bolsos para el viaje, con el agregado que su hermana Carolina (8) que está dando sus primeros pasos en público, se sumará al dúo con algunas intervenciones para ganar minutos de experiencia en el escenario. Aunque la competencia es muy fuerte ante la gran oferta de propuestas musicales, hay ciertos factores que influyen a la hora de sumar puntos y ganarse el visto bueno de la comisión, como la presencia, la puntualidad, la actitud en escena y el generar el favoritismo de los espectadores. Estos aspectos puede incidir para conseguir la meta máxima: entrar a la Plaza Prospero Molina.





Las peñas

Además de Tayté, Los Videla, serán convocados nuevamente por la Comisión Municipal de Folklore. Estarán en la Peña Oficial de Cosquín, el 27 de enero, en el Centro de Convenciones de Cosquín. Estarán en La Salamanca y la Peña de Horacio Guarany. Diablito Martínez también estará en La Salamanca, del 3 al 18 de enero, por primera vez.