La furia de Maju Lozano



La conductora de "Todas las tardes", por Canal 9, Maju Lozano le cortó un móvil a Malena Pichot al notar que su actitud no era la adecuada. "Me siento boludeada e incómoda", comentó. La conductora la sacó del aire por "falta de respeto". Mientras Pichot se encontraba sentada frente a cámara contestando las preguntas de los panelistas, un amigo pasó y realizó un gesto obsceno que incomodó a todos.



Se quieren pero separados



Tras su separación con el cantante El Polaco, Silvina Luna explicó los motivos que la llevó a tomar distancia. Además, aclaró que no hubo terceros en discordia luego de realizar juntos la obra "Explosivos" en Carlos Paz. Esta no es la primera vez que el cantante y la modelo deciden tomar distancia. "Nos queremos pero decidimos estar solos", afimó Silvina en "Los Ángeles de la mañana" antes de viajar a New York.



Se hartaron y lo rajaron

Echaron al panelista Augusto Tartúfoli de "Intrusos": "Se cansaron de mí", explicó que por su particular forma de vestirse lo desvincularon del programa conducido por Jorge Rial. "Yo no era un buen alumno para ellos", expresó. "Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba", dijo el panelista en una entrevista a La Nación.



Se encontraron ¿por amor o por trabajo?



Él está de novio con Macarena Rinaldi, ella recién se separa de Facundo Moyano. Se tejen rumores de que Nicole Neumann y Federico Hoppe podrían estar viviendo un romance a escondidas pero... ¿qué tan cierto es? Lo único que sustenta estos rumores es una foto de ambos en un bar, donde habrían tenido un encuentro privado. La lógica indica que sería por motivos laborales pero en el mundo de la farándula ¡nunca se sabe!





¿Será la definitiva o volverán?



Laurita Fernández ratificó su separación con Federico Bal. Ella le habría puesto el punto final a la relación, luego de un intento de reconciliación. La bomba, la tiró Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana" y fue confirmada por Bal a Florencia de la V, una de las panelistas. "No estamos en pareja, tenemos una buena relación, nada más", había asegurado Laurita en América TV, pero ¿habrá otra oportunidad?. Parece que esta vez es la definitiva.





Moria vuelve, la tele tiembla



Este año Moria Casán vuelve a la televisión como conductora. Si bien la diva siempre está ocupada, ya sea en teatro, como jurado del "Bailando", la One regresará como animadora de talk shows. En esta ocasión, vuelve con un programa en el que dedicará su espacio a ayudar a mujeres en situaciones de riesgo o problemáticas, por la pantalla de América. Con las manos arremangadas, se ha puesto en campaña para solucionar los problemas de las mujeres.