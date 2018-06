* Amalia Granata se descargó con todo



Fuera de Canal 9 tras un tuit contra la despenalización del aborto en el marco de la muerte de Geñi Laprida, hija de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro; la Granata disparó: "Toda lucha tiene sus consecuencias... La mía les costó el pan a mis hijos. No voy a bajar los brazos". "No me van a censurar lo que hicieron está mal el artículo 1 de la Ley 23.592 me ampara", indicó.





* Hubo café pero no hay reconciliación



Fede Bal y Laurita Fernández se encontraron en una cafetería de Palermo y se fueron juntos, escena que provocó versiones de una tercera vuelta de la parejita que se separó en mayo pasado y que mostró Ángel de Brito en Twitter. Encima, más tarde la bailarina de Sugar compartió una historia en Instagram vestida con una remera de él. Sin embargo, "Lau" aclaró que no hay otra oportunidad.





* Marley celebró los 8 meses de Mirko



"Feliz cumple mes al amor de mi vida! 8 meses ya! Conociendo juntos el Mundo y a las grandes figuras del mundo! Armando la más linda historia de nuestras vidas!!", posteó Marley en Instagram, feliz de ver crecer a Mirko. Acompañado de su hijo, el conductor viaja con Por el mundo (Telefe), ciclo con el que estuvo en Rusia junto a Lizy Tagliani y ahora saldrá desde París.





* Se dice de Pampita, ¿será cierto?



En Los Ángeles de la Mañana, ayer, Yanina Latorre dio detalles sobre la relación de Pampita (40) y Pico Mónaco (34). "Ella le rogó que no lo cuente, pero se separaron el 25 de mayo", dijo sobre la ruptura que la modelo estaría ocultando porque tendría la esperanza de "convencerlo de volver", le reveló una fuente a la panelista acerca de la top que viajaría a Rusia para reconquistarlo.





* Silvio Soldán habló sobre Giselle



"Imaginaba que tenía dinero en algún lado, pero no tenía la menor idea de dónde podía estar", manifestó Silvio Soldán a Teleshow sobre la transferencia de unos 2 millones de dólares que realizó su ex, Giselle Rímolo, de una cuenta en Suiza a una fundación privada panameña. La falsa médica hizo esta operación en 2010, cuando ya estaba procesada por ejercicio ilegal de la medicina.