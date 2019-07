Afectado por su hija

"El médico me pidió que me quedara en casa para descansar y estar tranquilo. Obvio que me afecta lo de mi hija, el quilombo, me afectó también verla ayer en pantalla de esa manera. Tengo que descansar. Estas cosas afectan mucho y venimos hace un año con todos estos quilombos', le dijo a Clarín Jorge Rial, quien ayer no hizo el programa. El miércoles Involucrados mostró a Morena llorando en un móvil.

Tobal espera una nena

"Definitivamente después de recibir este desparramo de amor por parte de las manos de mi madre, no puedo más que darle el honor a ella y con este regalo hermoso que nos hizo decirles que.... ¡obviamente viene una nena!', escribió Eugenia Tobal en su cuenta de Instagram, mostrando un hermoso ajuar tejido donde predominan colores rosa y blanco. La actriz perdió un bebé en 2015, cuando estaba con Cabré.

Un papá enamorado

"Ojalá que el hombre de tu vida te quiera tanto como te quiero yo. Mientras tanto, disfruto del amor que todavía no tengo que compartir', escribió Diego Torres en Instagram, junto a tiernas fotos con su hijita Nina (6), fruto de su relación con la modelo Débora Bello. Y además confesó que se prepara para cuando llegue el primer novio sufra un rompimiento."#esamujer es hermosa y me tocará sufrir', agregó.



"Está muy bien que ellas compartan tiempo con sus abuelos', dijo en Intrusos Nicole Neumann, consultada por la foto que subió su exsuegra, madre de "Poroto' Cubero, con las niñas y.... Mica Viciconte, actual pareja del futbolista, con la que no se lleva bien. Pero agregó: "Es lo que hay. La verdad es que ni vi la foto, ni me interesa lo que haga esa persona. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien'.



Entre hambre y antojos

Pan, manzana y aceitunas. Eso tiene en la mano Violeta Urtizberea en la foto que compartió en Instagram con sus seguidores, donde también -en ropa interior y con un toallón en la cabeza- deja ver su pancita. "Yendo de la cama al living' escribió con humor la actriz, que junto a su pareja, el músico Juan Ingaramo, espera a Lila, su primogénita. Embarazada de siete meses y hace poco se mostró desde Miami.