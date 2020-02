Mostraron el traje del nuevo Batman

En una breve prueba de cámara que fue compartido por la producción, se ve a Robert Pattinson usando por primera vez el traje de Batman, a quien interpretará en el filme que estrenará en 2021. Se destaca el símbolo del superhéroe más estilizado, mientras que la máscara, la capa y el resto del traje parecen volver al color negro, alejándose del tono grisáceo usado por Ben Affleck.

Se quedó sin voz en el escenario

Elton John se quedó sin voz y tuvo que suspender un concierto en Auckland. El cantante lloró en el escenario y pidió perdón por tener que abandonar el show. El artista fue diagnosticado con una neumonía atípica en medio de la gira pero de todas maneras subió. "Toqué y canté con todo mi corazón (...). Estoy decepcionado, profundamente disgustado y apenado", dijo el cantante en Instagram.

Pronóstico muy poco alentador

Carlos Hoffmann, hermano de Sergio Denis, contó detalles de la salud del músico, que se accidentó hace 11 meses en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán. "Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro", comentó en una entrevista con Clarín.



Aprobada por el nuevo suegro

Después de tomarse su tiempo, el Día de San Valentín Stefi Roitman y Ricky Montaner decidieron confirmar su romance con posteo en las redes. Tal parece que Ricardo Montaner aprueba el noviazgo de su hijo con la actriz argentina, porque entre los cientos de comentarios que recibieron estuvo el del famoso cantante. "¡Se tenía que decir y se dijo!", escribió Montaner.