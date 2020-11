Fuego cruzado de egos



Ricardo Canaletti y Pablo Duggan, ambos periodistas de policiales, protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones por la forma en la que se cubrió la causa de María García Belsunce, que recobró notoriedad gracias a la serie de Netflix. "¿Es mucho pedirle que lea el expediente? Estoy segurísimo de que no lo leyó", disparó Duggan y Canaletti le contestó: "Se cuelgan de mi entrepierna". Durísimo.



Se fue una histórica



A los 91 años murió Martha Tedeschi, una histórica productora de la TV argentina y recordada figura en la difusión de la música folklórica. Con una trayectoria de más de cuarenta años en la televisión, que incluyó programas como Odol pregunta con Cacho Fontana, la ficción Nosotros y el especial 24 horas por Malvinas, Tedeschi murió en su casa, "rodeada de sus cuatro hijos y todos sus nietos", según informó Télam.



¿Se hace o no se hace?



Flor Peña puso en duda que se haga Casados con hijos en teatro. Dijo la actriz a Ciudad.com.ar "No sé si se podrá hacer finalmente. Ahora diría que no, por las agendas de todos. Es difícil pensar si podríamos hacerlo'. De hecho, ya en octubre la producción había levantado las funciones previstas y había comenzado con la devolución del dinero de las entradas debido a la pandemia.



Por el mundo con Marley



Esta semana viajará Lizy Tagliani junto a Marley a Iguazú. Luego de 8 meses de hacer "Por el mundo en casa', el nuevo programa cubrirá en principio 8 provincias, Lizy Tagliani, contratada por Telefé y a la espera del OK en la emisora de Viacom del piloto que grabó para un programa diario (que iría en 2021). Por otra parte, Lizy seguirá con su unipersonal "Una chica diferente' en cuanto se vuelva a la actividad teatral.



Ninguna cirugía ¿Estamos?



Con más de siete millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Wanda Nara es una de las figuras de la farándula más activa en las redes sociales. Cuando uno de sus seguidores le preguntaron por su aspecto físico y si pasó alguna vez por el quirófano, ella contestó: "¡No! Ni mi cara. Me da risa que me ven con un filtro de Instagram y diga 'se operó'", dijo. Y reveló: "Si supieran que veo una aguja y me baja la presión'. Caso cerrado.