Su proyecto nació en 2019, entre 2020 y 2021 dio a luz su primera trilogía de canciones -Como decirte, Duerme y Gentil, que conforman el primer EP-, y en este 2022 dará cierre a ese ciclo de una manera más que especial: haciéndolo sonar en vivo, en lo que además es la presentación oficial de su banda, integrada por Solo Juan en bajo, Martes en guitarra, Fago en teclados y coros; y Martín Castro Meglioli en batería. Él se llama Mario Bazán y si bien es el compositor, frontman y voz del combo que destila una fusión de tonada cuyana, rock y pop que destaca por su jerga cuyana -"algo así como pop cuyano", definió-, en absoluto se considera el único protagonista de Yarco, tal como bautizó a su criatura. La otra pata está conformada por los hermanos Kutter, quienes terminaron de redondear la idea de Bazán con una marcada identidad visual, que se aprecia desde las portadas de los singles hasta la dirección de arte del primer clip recientemente estrenado, que ya está disponible en todas las plataformas digitales: Las Flores, sesión en vivo, grabado en Las Flores, Iglesia.

"Es una tarde soleada en las lomas iglesianas, un rancho antiguo y abandonado, de fondo la montaña, se puede ver a yarco con un mameluco celeste acompañado de su yarcoband, todos entre cubiertas viejas repletas de tierra y tachos de aceite oxidados. La puesta en escena tiene un tinte mecánico tuning", narra sobre la sesión en vivo Las Flores el parte de prensa de la banda.



"Son canciones mías que tenía muy en el tintero y que me animé a mostrarlas. Luego sentí que me faltaba crear una identidad para el proyecto, por eso me contacté con los hermanos Kutter, artistas visuales y diseñadores gráficos dedicados a la serigrafía y vinculados con el mundo musical. Ellos crean la identidad del proyecto y desarrollaron las portadas de las tres canciones que produje. Todo partió desde el concepto de Yarco, que en cualquier marco se aplica a algo poco cuidado, de mal gusto, de pocos recursos. Fue como una apropiación y resignificación del término, manteniendo eso del modo casero o hecho a mano, pero aplicado a un hacer colectivo, profesional, desde la autogestión. Es así como se encaró también la sesión en vivo, armamos un equipo de amigos profesionales todos ligados al rubro audiovisual", explicó a DIARIO DE CUYO Bazán, quien en 2005 comenzó a trabajar en distintos proyectos musicales interpretando temas de otros autores, a la par que componía sus propias canciones, aunque nunca había grabado nada antes.



"Me parecía importante jugármela por esas pequeñas cositas que a uno le nacen, poder compartirlas y que no quedaran en la casa, guardadas. La idea era también lanzar esta trilogía para seguir produciendo más canciones, como cerrar esta etapa con la sesión en vivo para continuar haciendo cosas nuevas, porque ya tengo material para lanzar y me gustaría que fuera, estimativamente, en marzo", agregó Mario, que también sacará una suerte de merchandising de Yarco, broche de oro conceptual de esta primera fase. "Pensamos que estaba bueno llevar toda esa identidad de Yarco, presente en los singles, en el arte y en el diseño visual, a un soporte físico, a una remera, una bandera, un encendedor, por ejemplo. Será una edición limitada de productos 'yarcos'", adelantó entusiasmado el joven artista, que tomó clases con algunos profesores particulares, pero que se considera esencialmente autodidacta -"muy de oído", definió- y heredero de la pasión por la música que cultivaba su padre, pianista muy ligado al folclore.



"De lo que aportamos nosotros con Yarco al ruedo musical local destaco la identidad, el regionalismo... Es como otro enfoque para ver las cosas y de mostrarnos realmente tal cual somos. Es lo que me sale, está bueno expresarlo y lo hago con orgullo", concluyó.