Sus redes sociales son el reflejo de un entusiasmo con causa. Es que allí Badi comparte con sus seguidores su alegría por una nueva nominación a los Premios Gardel, los más importantes de la música nacional, cuya gala lo tendrá una vez más como protagonista, el 23 de agosto. Propuesto por su compañía Leader Music (la misma de Los Palmeras), el sanjuanino que también fue parte de la ceremonia en 2016 -cuanto Alcides se quedó con la estatuilla- está ternado a "Mejor Álbum Artista Tropical" junto a Daniel Cardozo (cantante de Los Charros) y Nico Mattioli. Y el disco que le dio ese pase es "El majestuoso ritmo de Badi", un trabajo de 16 canciones que cuenta con invitados.



"Estoy muy contento, imaginate, es una cosa que te ayuda a mantenerte vigente. Yo estoy trabajando todos los fines de semana en Buenos Aires y por todo el país; y con esta nominación, más trabajo y además te llaman de las radios, de la televisión... ", comentó a DIARIO DE CUYO el cantante. "Y estoy muy emocionado de que me llamen ustedes, un medio con el que tengo algo muy especial, porque con DIARIO DE CUYO y Radio Colón, cuando estaban Rony Vargas y Mario Pereyra, hacíamos aquellos carnavales infantiles donde llenábamos el Inca Huasi. Yo en ese momento vivía en Río de Janeiro e iba a San Juan para los carnavales, que eran una fiesta tremenda, donde actuaban Katunga, Los Moros, Palito, Safari... los grandes del momento; y yo era telonero", recordó Badi aquellas épocas inolvidables que marcaron su despegue, ya que fue en una de esas fiestas donde lo vio Juan Carlos Tubaro (Los Moros) y le aconsejó que se fuera a Buenos Aires. Eso hizo "El Principito" -como lo presentó espontáneamente un conductor de Fantástico Bailable, y quedó-, de inmediato grabó un par de LP"s con CBS que, reconoce, no tuvieron mucho éxito a nivel de ventas, pero allí repararon en él los muchachos de Katunga, lo llevaron a RCA Víctor "y ahí hice el long play más vendido de mi historia, más de 500 mil copias; y ya con eso entré a Sábados de la bondad, Finalísima y los programas que vinieron".



Con más o menos intensidad, desde entonces Badi -que empezó con la música a los 12 años- no paró y alternó sus viajes laborales con sus visitas a San Juan para ver a su familia, los Marcucci.



Inquieto, ese trayecto artístico incluyó un disco de folclore, género que marcó su niñez y adolescencia, para el que convocó a Zamba Quipildor, Cuti Carabajal, El Chango Nieto, Carlos Lastra (Los Quilla Huasi), Pedro Favini y Domingo Cura, por citar a algunos. Y luego volvió a la música más bailable que lo ha caracterizado y que CAPIF (cámara que representa a los productores de música del país) ha encuadrado en el rubro "Tropical" para la nominación al Gardel, aunque -sin molestarle- él considera que su propuesta excede ese rótulo.

Badi compite en Mejor Álbum Artista Tropical con Daniel Cardozo y Nico Mattioli



"Yo nunca fui un artista directamente de cumbia pura o de cuarteto, hay de todo... mis ídolos eran Sandro y Palito y sobre ese camino hice mi carrera y me fue muy bien, todavía me siguen llamando de todos lados. En el anterior, cuando estuve nominado con Alcides y con El Pepo, fue en tropical también, porque es un género que en los "90 arrasó con todo y me metieron a mí también", señaló el intérprete, para quien esta es una movida muy amplia y que sigue pisando fuerte. "Siempre aparece uno que lo renueva, como fue Damas Gratis en su momento, después Los Palmeras, Ricky tampoco para de trabajar...", aseguró Badi, cuyo canto quedó plasmado en La dama regresa, película que protagonizó Isabel Sarli, a propuesta de Sergio Vainikoff.



Roberto "Kuky" Pumar está detrás de esta nueva producción del sanjuanino, no solo por ser el fundador de Leader Music y palabra autorizada del ambiente de la cumbia, sino porque fue quien bautizó al disco, que vio la luz hace unos cuatro meses. "Le puso así porque el primer long play del género que explotó en Argentina, con Ricky Maravilla, Adrián y los dados negros, Lía Crucet y más, se llamaba Majestuoso 1, fue un poco en referencia a eso", explicó el artista, que a mediados de los "90 ganó el ACE en un apartado que compartía con "La Mona" Jiménez y Miguel Alejandro.



El conocido hit Cara de gitana, con Daniel Magal; 488 kilómetros, con El cuarteto imperial; y Cuidado con la bomba Chita, con Ricky Maravilla, son algunos de los tracks de esta placa, donde también suenan Calla (de Los Iracundos), Una chevecha, La ventanita, Lo mejor de mi vida y Tremendo amor, entre otros.



"No quiero hacerme muchas expectativas y después frustrarme y decir 'uy, no gané'. No, yo ya estoy muy contento. Imaginate, vas a los Juegos Olímpicos ¿Cuáles son los premiados? ¡Los primeros tres! Si lo ves así, con ese optimismo, yo ya estoy en el podio!", dijo con su gran sonrisa Badi. "Mirá, había más de 400 artistas para elegir, así que estar entre los tres nominados... Yo ya me siento un ganador. Y si me dan el premio ¡mejor! ¡San Juan y Badi al triunfo!", arengó.