En su época, Roberto Edgar Volcán era un cantante muy exitoso de música tropical. Fue pasando el tiempo, y se dio cuenta que su felicidad estaba en otro lugar. Aunque nunca dejó de lado el arte, priorizó su casamiento con el amor de su vida y ahora vive en Misiones.

“Vuelvo a vivir a Misiones porque allá el ritmo de vida es muy diferente. Y la conocía a ella, que es de Puerto Esperanza, a 50 kilómetros de las Cataratas de Iguazú. Y me aferré mucho a Dios”, contó Roberto Edgar Volcán.

“Cuando arrancó el cambio no tenía mucha importancia lo material, para mí ya pasaba a un segundo plano si tenía plata o no tenía: antes usaba reloj de oro, anillos, cadenas, y hoy no tengo anillos, salvo el anillo que me voy a poner ahora cuando me case, porque la idea es casarme. Jamás pensé que podía ser fiel. Yo siempre dije: yo no me quiero casar, nunca me quiero casar, como la canción”, confesó el cantante.

Edgar llegó a hablar de los comienzos de su relación, quien actualmente es su esposa. “Nos conocimos hace 10 años, después de 5 años de relación nació nuestro hijo, Edgar Alex Rodas, y la verdad que a partir de ese momento mi vida cambio por completo, encontré la felicidad, la paz, el equilibrio, increíblemente me transformó y me cambió”, aseguró.

El cantante llegó a pasar por momentos muy oscuros en su vida. Roberto confió que hasta pensó en suicidarse, por lo que a esta felicidad ahora la toma como un regalo de Dios.

También confirmó que el grupo tropical continúa. “Yo volví con Volcán hace tres años, nos esta yendo muy bien, y agradezco mucho a la gente que nos sigue”, sostuvo.

Fuente: La 100