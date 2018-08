Nancy Duplaá y Pablo Echarri celebraron, este fin de semana, el cumpleaños de 15 de su hija Morena, que en el último tiempo acompañó a su madre en la lucha del colectivo Actrices Argentinas por la despenalización del aborto y los derechos de las mujeres.

Aunque no suele hacer pública su vida privada en las redes sociales, la actriz compartió una foto íntima del festejo en su cuenta de Instagram, que –hasta ahora- solía usar por compromisos laborales y su lucha en apoyo al feminismo.

En la imagen, que alcanzó más de 55 mil me gusta en menos de 24 horas, se ve a Nancy junto a su hija Morena, que luce en la cabeza el pañuelo verde, símbolo a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La adolescente también tenía las uñas pintadas de verde, y aunque no se ve el look completo, lleva un top negro.

La torta de tres pisos fue la que marcó la temática feminista de la celebración: además de las 15 velas, tenía el diseño de una mujer con su brazo levantado, en el que llevaba escrito el nombre de Morena, el puño cerrado y el pañuelo verde en su muñeca.

"¡¡Felices 15, mi amor!! Fue una noche mágica", escribió Nancy junto a un corazón verde y un agradecimiento a quien confeccionó la torta "deliciosa y significativa".

Nancy Dupláa, que también es madre de Luca (18) –fruto de su relación anterior con Matías Martin- y Julián (ocho), de su pareja actual con Echarri, había manifestado en una entrevista este año que Morena es feminista y habló del compromiso que mantiene.

"Mi hija es activista, muy de su pañuelo verde a todos lados y se aguanta los trapos.Tiene una adrenalina parecida a la de Pablo. Es una piba que ante la violencia se activa, una cosa rarísima. Yo soy menos así porque me la banco menos entonces prefiero no exponerme ni leer", contó en una entrevista en Cortá por Lozano.

En la misma nota, también destacó el rol de su hija ante el debate de la despenalización del aborto: "Está a pleno con eso, súper combativa y comprometida, leyendo todo e informándose todo el tiempo, exigiendo en su misma escuela que haya educación sexual para todos".

Por último –siempre en ese mismo reportaje-, la protagonista de 100 días para enamorarse aseguró: "A Morena la veo una líder carismática en ese sentido muy fuerte.Aunque todavía no sabe debatir mucho porque va al choque, pero la veo activista: va los sábados a las villas y da clases de apoyo… yo estoy muy orgullosa, no es la pibita convencional que me imaginé que iba a tener, tiene una vocación de servicio enorme".