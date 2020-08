La salida de Lionel Messi del Barcelona generó un gran revuelo en todo el mundo y Mauro Viale se sumó al análisis pero disparó un comentario machista contra una de sus compañeras.

Al aire del noticiero en "A24", el periodista respondió muy crítico a la panelista Liliana Caruso cuando quiso participar en el debate sobre el rendimiento de Messi en el club español.

Increíble como medios acepten a personajes machistas cómo Mauro Viale. Repudiable la forma de dirigirse a su panelista, Liliana Caruso.



"vos no sabés de fútbol, sos mujer". pic.twitter.com/3lvl2E8EuR — Facu López (@FaacuLopez__) August 26, 2020

En medio de los chimentos sobre el pase del ídolo del fútbol al Manchester City, Viale opinó sobre la caída del Barcelona tras perder 8-2 contra el Bayern Munich en Champions League. En ese momento la panelista opinó: "Pero Messi también fue campeón de todo, Mauro...".

Antes de que pueda continuar con su comentario, el comunicador disparó tajante: "Yo no te voy a contar la filosofía del fútbol porque ustedes son mujeres. Vos no entendés de fútbol". Caruso no dejó pasar su expresión y le puso los puntos: "No tiene nada que ver que sea mujer. Yo también quiero que mi equipo gane, hay fútbol femenino también".

"Te quiero explicar... Vos sos varón, jugás al fútbol, te comés ocho goles y se te terminó la vida. ¿Una mujer me quiere explicar a mí lo que es eso?", continuó Viale. Para cerrar disparó: "Hablemos en serio, una mujer se puede comer 14 goles y no pasa nada...".

Sus fuertes declaraciones se viralizaron en las redes sociales y el periodista recibió fuertes críticas por parte de los usuarios y profesionales de los medios. "Mi solidaridad con Liliana Caruso, víctima de la violencia machista de Mauro Viale. ¡No nos callamos más! Buenas noches", manifestó Luciana Rubinska.

En la misma línea se expresó su colega Verónica Brunati: "Vino Mauro Viale desde la Edad de Piedra y le dijo a Liliana Caruso que 'como es mujer no sabe de fútbol'. Mis respetos a Liliana por tener que aguantar la descalificación y el maltrato de su compañero".

Fuente: Diario Show