Viviana Canosa logró consagrar un muy buen año en los medios a partir de su debut como conductora de un ciclo político por el que pasaron destacadas figuras, como el presidente Alberto Fernández y el exmandatario Mauricio Macri durante el período de campaña electoral.

Pero a lo largo de los años la periodista tuvo que sortear diferentes obstáculos. Canosa reveló que hace tres años tuvo miedo de morirse porque le detectaron cáncer de mama. "Tuve un carcinoma in situ en una lola. Era muy grave", detalló.

"Solo tenía miedo de morirme por Martina (su hija), porque dije: 'Tiene 3 años, Dios mío'. Pero pensé: 'Es una prueba más de la vida'. Y nada, me operé", contó tratando de quitar dramatismo a su confesión.

La conductora de "Nada Personal" también manifestó que hasta el momento nunca había contado su patología. "No dije nada en mi casa, a nadie de mi familia. Dije: 'No voy a asustar a nadie'", contó en una íntima entrevista a Infobae.

"Me fui a hacer una mamografía, la mujer que me hizo la ecografía me dijo: 'Noto algo raro. Me preocupa'. No dije nada en mi casa, a nadie. Me pedí un turno, me fui a hacer otra mamografía. Me hicieron la ecografía, la mamografía, y me encontraron un carcinoma in situ. No dije nada. Me pincharon para ver la gravedad que tenía; era muy grave. No dije nada. Fui sola a hacerme todo", relató.

Canosa recordó: "El día que vi los resultados y el médico me dijo: 'Esto es muy preocupante, no hay nada tomado, pero hay algo que hay que sacar cuanto antes', dije: 'Dame un turno ya'. Me fui al Mater Dei y me operé".

Para la instancia de la intervención quirúrgica su marido de entonces, Alejandro Borensztein, estaba de viaje, pero le contó las novedades sobre su salud en su regreso. También aseguró que sus papás supieron de la operación.

"Muy valiente me fui a operar, diciendo: 'Bueno, ya está, Dios me pone una prueba, la voy a superar'. Me lo saqué, no había nada tomado, la lola me quedó perfecta. Después fue muy genial porque volví a mi casa toda vendada, no lo supo nadie, ni la gente que trabajaba en mi casa", expresó.

Sobre cómo lo tomó su hija aseguró: "A Martina le dije que estaba muy contracturada y que me dolía mucho todo el cuerpo, que iba a estar en cama unos días. Así pasé mi post operatorio". También aclaró que no debió someterse a quimio pero que se realiza controles con frecuencia.

La comunicadora atravesó un año marcado por la agenda electoral que abordó a través de su programa en el cual entrevistó más de una vez al hoy presidente Fernández cuando era candidato. A raíz de los varios encuentros en pantalla entre ambos nacieron rumores de un romance.

"Me incomodó. Con todo el esfuerzo que hago no me parece justo", resaltó pero descartó: "Siento que lo que digan de mí no es asunto mío. He trabajado mucho para eso. Ni me gasté en aclararlo".

La conductora interpretó que los trascendidos "podría haber sido con él o con cualquier otro". "Hablo con todos los políticos, y no sólo varones... mujeres también. Dije: 'Y bueno, hago un programa de política, de actualidad, lo entrevisté muchas veces...'”.

Fuente: Diario Show