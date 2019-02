Natalie Pérez publicó, como muchos famosos, fotos con su novio y un lindo mensaje por el Día de los Enamorados. Sin embargo, algunos de sus seguidores prefirieron criticar al caballero y hasta cuestionar su "belleza". Las respuestas de la actriz fueron tan picantes que se hicieron viral. Luego, realizó un extenso y profundo descargo.

"Amor a distancia no es para todos. Amores complicados. Amores NO perfectos. Cada amor es único.Ojalá la vida nos encuentre más juntos y menos separados. Feliz día a los enamorados y a los guardavidas", escribió Natalie junto a dos fotos con su novio de toda la vida. En una de ellas, se puede ver cómo el joven agarra un pecho de la actriz.

Si bien muchos seguidores dejaron mensajes positivos y llenos de buena onda, otros prefirieron cuestionar la belleza de su novio y hasta criticarlo. Natalie no dejó pasar la situación y respondió a gran parte de los mensajes.

Un mensaje en especial hizo que el tema se convirtiera en viral y muchos más saltaran a defender a al actriz y su pareja y la felicitaran.

"Horrible, ¿qué le viste?", escribió una usuaria. "¡La verg..!", lanzó Natalie, y la red explotó.

Que te cierren el orto como natalie perez a esta piba �� pic.twitter.com/hG4EYmwcuD — mariajuana (@kumbiareloco) 14 de febrero de 2019

Otro le escribió: "¿Le regalaste la permamente de rulos en el pecho? Dio mio". A lo que Natalie respondió: "¿Pero qué hombre viste con pelo lacio en el pecho mujer?".

"Te podías haber esforzado nena", tiró otro follower. "Tal vez te da la esperanza de tener alguna vez una novia linda. Porque vos... ¡no sos nada bonito!", contestó la actriz.

Otro señor le puso: "¡Y para colmo le falta el comedor! Naaaa". Filosa, Natalie le dijo: "¡Jorge, vi tu Instagram! Te faltan los dos dientes de atrás cuando sonreís. ¡A tu mujer parece que no le importa!".

Luego de sus picantes respuestas, Natalie hizo un descargo en el mismo post y tildó a los agresivos de "hipócritas, chusmas, atrevidos y violentos".

"Me gusta el hombre, el macho. Todo los hombres tienen pelos salvo que estén muy metrosexuales y se afeiten, prefiero a este oso y no un pinchudo afeitado, prefiero a este que tiene cara de borracho pero ni cerca está de serlo.



Prefiero que ninguno de ustedes opine si es lindo o es feo si es gordo o si es flaco. Simplemente es un celebrar del amor. Lo conozco a él y a toda su familia desde que tengo uso de razón. Por suerte que me enamoré de este y no de algún boludo que esté todo el día en el gimnasio o en un local de ropa o que levante minas por Instagram o sea un empresario garca. Acá estamos. Siempre con lo simple. Un tipo que me enseña de libertad - que no tiene nada que ver con mi mundo , que no le interesa tener Instagram y leer las cosas lamentables que a veces me toca leer a mi", expresó.

"¡Así estamos! ¡Eso somos! Estos humanos hipócritas - chusmas- metidos - atrevidos - violentos", cerró.