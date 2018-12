Fue una noche especial en ShowMatch cargada de emoción por la temática que eligieron los participantes para el ritmo Homenaje de Bailando.

Y uno de los momentos cúlmines tuvo como protagonista a Soledad Fandiño, quien le dedicó el tributo justamente al sueño por el que bailar. La actriz representa a la escuelita Formando Sueños de la Comunidad Itá Poty Mirí.

El objetivo es la construcción de un aula para que los 44 chicos que concurren puedan hacerlo en condiciones aceptables. Pero la aldea carece de agua potable. Y allí apuntó Marcelo Polino, quien se desligó de la devolución por el baile y soltó un verdadero grito de protesta e indignación.

“Como no les da vergüenza a los que gobiernan. Soy apolítico, no sé quién es el gobernador. Pero cómo no le da vergüenza. Ojala haya un familiar o un hijo que le diga ‘papá, esta gente vive en nuestra tierra”, dijo el jurado de Bailando

“Agua están pidiendo, señor gobernador, agua están pidiendo. Están pidiendo un techo para un aula. No sé cómo no les da vergüenza”, reclamó Polino y sus palabras conmovieron a Fandiño.

“¿Tienen que venir 20 horas en un micro para que la televisión les de una canilla? Vergüenza, señor gobernador de Misiones y desconozco quién es, de qué partido es. Me da vergüenza”. Concluyó.

Fuente: El Trece