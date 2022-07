Es la voz insignia que durante muchos años ha dado presencia y carisma a la legendaria banda Rata Blanca. Sin embargo, Adrián Barilari armó en paralelo un camino como solista. En ese trayecto se inscribe 'Canciones Doradas' (editado y lanzado en 2007), un trabajo cuidado que viene interpretando en sus giras de manera continuada. El show que transcurrirá esta noche en el Auditorio Juan Victoria (ver DATO) se conforma con los grandes clásicos del rock mundial, pero traducidos al español. Se trata de un set list programado con 'I still have found' de U2; 'Lo haremos a mi modo' de Lenny Kravitz, 'Como yo nadie te ha amado'; 'El Show debe continuar' de Queen; 'I do it for you' de Bryan Adams y 'Aún tengo blues' de Eric Clapton, entre otras piezas. Será un concierto íntimo sostenido por Norberto 'Beto' Topini en batería, Darío Cacciaro en guitarra y coros, Facundo Collado en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y Ariel Vergara en guitarra. El reconocido rockero manifestó a DIARIO DE CUYO que a pesar de los años, el fuego del heavy metal no se apagó nunca, pero también reconoció que gusta de otros géneros que, dice él, lo ayudan a ser un artista completo.



- ¿Qué tiene Canciones Doradas de especial para seguir retomándolo y que no pierda vigencia?



- En realidad no lo retomamos y tampoco lo dejamos de trabajar. Aunque tenga muchos años este disco, me encanta llevarlo de gira, es más, estamos pensando en lanzar una segunda parte, un Canciones Doradas II y tenemos muchos temas increíbles para ampliar la lista.





- Aunque el público te identifique mucho con Rata Blanca, abordar estas canciones de rock inglés ¿es una faceta de solista que te hace sentir más cómodo?



- No canto en inglés pero, por más que sean covers del rock inglés de los '70, los '80 y los '90, las convierto al español. Pasa que no me gusta, no me sale y no me siento cómodo cantando en inglés. Aparte, vale la pena siempre resaltar lo rico de nuestro idioma. Sé que son éxitos que todos conocemos, que son artistas internacionales, pero no dejo de hacerlas en castellano.



- ¿Al mismo tiempo es como un tributo a grandes referentes que signaron tu carrera?



- Por supuesto, porque son grandes figuras que de adolescente escuchaba, me crié con su música y siempre quise conocer qué significaban esas letras. Por eso me dediqué con mucho esfuerzo a adaptarlas al español y como resultado, fue excelente.



- ¿El heavy metal clásico goza de buena salud ante nuevas tendencias y fusiones que se dan en la actual oferta musical?



- El heavy metal sigue en pie y las bandas lo sostenemos. Este arte, el rock mismo, no morirá jamás. Mientras nosotros podamos seguir generando desde Rata Blanca o yo mismo con mi banda solista, o incluso con otras agrupaciones que tocan en el país y son muy buenas y hasta las que vienen a la Argentina a tocar, el metal y el hard rock seguirán estando vigentes, más allá de cada tendencia o forma nueva que esté presente.



- ¿Cómo es tu vínculo con otros estilos como el tango y la música lírica?



- Mi relación con la música ha sido completa. Desde chico hacía tango y también pasé por el folklore, hice ritmos melódicos y la verdad que todo eso me dio posibilidad de estar donde hoy estoy. Lo que pasa que en la música es todo un camino constante, es un aprendizaje que no se termina. En cuanto a lo lírico, lo hago más por una cuestión personal mía. Porque considero que este género es muy difícil, hay que estar bien preparado para abordarlo.



- ¿Probaste llevar una producción por fuera del rock y que te muestres totalmente diferente?



- Sí, de hecho ya cuento con un material que podrán escuchar muy pronto por las plataformas digitales, que se compone de 9 temas con un cuarteto de músicos es impresionante, estoy feliz porque lo grabamos en pandemia. Fue a partir de un streaming y está en YouTube, se llama Sur y me encanta como quedó.



- ¿Por qué sostenés los tangueros argentinos (del siglo XX) eran tan rebeldes como los músicos de metal?



- Me puse a ver que en 1900 y hasta el "30, había que ser muy guapo, muy arriesgado para actuar. Los cantores debían tener mucho coraje porque recordemos que el lunfardo, inventado aquí en Argentina, fue prohibido por las dictaduras, entonces fue impresionante todo lo que hacían. Y así lo comparé también con ese espíritu del metal de los '80...



- ¿Por qué Mujer Amante sigue tan fuerte en los oídos del público?



- Es un clásico tan popular que ya la gente lo hizo propio. Tocó el corazón de millones en todo el mundo y me hace sentir muy feliz que haya sucedido así. Hasta se hicieron versiones en cumbia, en folklore y la verdad, que no puedo renegar de un éxito que por ese éxito, al fin y al cabo, nos puso en el lugar donde estamos hoy. Esta canción ya es emblemática, como otras tantas, por eso soy y seguiré siendo un agradecido de todo lo que me pasó.





DATO

Canciones Doradas. Recital de Adrián Barilari esta noche a las 21hs. en Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Entradas: $2000 y 2500. Anticipadas en www.entradaweb.com.ar y boletería.