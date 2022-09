Cinthia Fernández sale de una y se mete en otra. Después de estar en boca de todos por revelar sus extensos gastos en el supermercado, la mediática se despachó en sus stories de Instagram y reveló el complicado momento que enfrenta por estos días. Este miércoles, la ex de Matías Defederico publicó en sus redes sociales que, tras superar los problemas de salud de su hija Francesca, quien está complicada, ahora es ella.

"He aquí hecha (dibujo de excremento). Por eso desaparecí! Me levanté y tenía trámites, (por eso me pedí día en la radio) y luego tenía que ir al canal", comenzó diciendo.

"Y cuando fui a hacerlos me tuve que volver de lo mal que me sentía. Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe porque Fran el sábado de noche, pobre también la pasó mal. Me dormí abrazándola y poniéndole paños y zaz!, cayó mamá también, obvio. No pegamos una. Así que reposo 48 hs", finalizó.

Para terminar con los posteos sobre su salud, la panelista de Momento D publicó la foto de su rostro, notablemente congestionada, con la frase "soy esto".

Cinthia Fernández reavivó su enfrentamiento con Matías Defederico. La panelista de Momento D explotó por los dichos de su ex suegra, Analía Frascino.

En una nota con Primicias Ya, la mujer afirmó que a Francesca, Charis, Bella las quieren echar de la escuela. "Están juntando firmas para que a las nenas las echen del colegio porque ella se puso a pelear con una mamá", sostuvo.

Este martes, una nota con Es por ahí, Cinthia le respondió a su ex suegra: "Les expliqué a mis hijas que no las van a echar del colegio, que es una mentira. Que es una señora que no me quiere, que me odia".

Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico estuvo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, y se refirió a sus polémicas declaraciones sobre los problemas que enfrenta Cinthia Fernández en la escuela de Francesca, Charis y Bella.

"Lo del colegio lo decidí contar yo.... mi hijo no tiene nada que ver, que a él no lo castigue por esto", advirtió en el ciclo de América TV.

En medio de la charla con Mazzocco, Analía le propuso una "tregua" a Cinthia. "Yo lo único que quiero es que le devuelva mis nietas al padre. Que las nenas lo puedan ven y yo le firmo un papel, donde diga que nunca más veo a mis nietas", manifestó.