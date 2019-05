Programa tras programa, Genios de la Argentina, el nuevo segmento de talentos de ShowMatch con el que Marcelo Tinelli y su equipo recorren todo el país, presenta historias conmovedoras. Pero lo que ocurrió en la emisión del viernes pasado no tiene precedentes.

Desde el instante en el que apareció en escena Carlos Milanesi, un niño de 11 años oriundo de Yuto, un pueblo en Jujuy, el conductor y su jurado -integrado en esta oportunidad por Valeria Lynch, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Guillermina Valdes– se sintieron "hipnotizados", tal como describió la propia pareja de Tinelli. Su simpatía, su carisma y su particular historia no tardaron en llegar hasta lo más profundo del corazón de todos los presentes.

"Esta ropa me la compró mi papá, la eligió él", dijo el niño. Las cámaras enfocaron al hombre, que estaba entre el público con la madre del pequeño, y ya le costaba ocultar las lágrimas. Cuando el pequeño siguió hablando, ya ni se esforzó por disimular su emoción. Era imposible.

"Vine con mi papá que me está criando hace cinco años y lo siento como mi papá de sangre -confesó Milanesi-. Él es Ariel Cisneros y lo quiero porque me crió como un padre y es muy bueno conmigo. Él me enseña a cantar. Cuando sea grande me voy a poner el apellido Cisneros, como él".

Entre lágrimas, Tinelli le preguntó al hombre como era el niño como hijo. No le pudo responder, pero levantó sus manos y abrió los dedos, indicando que es "un diez".

"Está emocionado por el viaje. Es la primera vez que subimos a un avión. Mi papá en realidad ya sabía porque se había subido a uno pero mi mamá no se había subido ni a un pajarito", bromeó Milanesi.

Al ser consultado por Tinelli cómo fue la sensación de volar por primera vez, el niño respondió: "Fue muy lindo. Lo que más me gustó fue cuando despegó, me dio miedo".

Desinhibido como si la televisión fuese lo suyo desde el día que nació, contó que ya tiene grabado un demo con ocho temas y entonó la canción "Malagueña", de Elpidio Ramírez.

El público le dio el pase a la final con la estrella verde y le dedicó palabras muy sentidas, como las de Oscar Mediavilla: "Sos un personaje encantador. A todos los que estamos acá nos gustó verte. Cantás muy bien y sos muy jovencito, pero si te vas a dedicar a esto tenés que trabajar y educar más la voz".

"No hay maestro que enseñe en mi pueblo, mi papá me enseña. Practicamos todos los días", le dijo Milanesi.

Guillermina Valdes, muy emocionada, señaló: "Me tenés hipnotizada. Pagaría mucha plata por verte. Sos muy educado y estás muy conectado con la gente".