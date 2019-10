Luego de que Daniel Osvaldo y Jimena Barón no tuvieran el mejor vínculo tras separarse, un dulce gesto de él vuelve a unirlos. El deportista compartió varias imágenes de Jimena con Momo, su hijo en común, y él cuando eran pareja. También puso fotos de su mamá y su hermana.

"Feliz día a todas las MADRES ! En especial a las mas importantes de mi vida ❤️", escribió el futbolista y revolucionó las redes sociales.

Por su parte Jimena Barón, utilizó su perfil para agradecer a su hijo por el título de ser mamá: "Cuando pensé que la tenía atada llegaste vos al mundo y lo diste vuelta. Sos la persona más maravillosa que conocí, solo me das felicidad, risas y un amor que no conocía. Sos mágico Morrison, gracias por enseñarme todos los días, espero estar a la altura como mamá...es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Gracias por eso hijo. Feliz día a todas las mamás!".

Fuente: Pronto