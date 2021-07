Generó conmoción ayer la noticia de que Santiago Chano Moreno Charpentier había recibido un disparo en el abdomen a manos de un

policía. El proyectil comprometió muchos órganos vitales y el exlíder de Tan Biónica tuvo que ser intervenido de urgencia en el Sanatorio Otamendi donde le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas. Al cierre de esta edición el cantante permanecía en terapia intensiva, estable. En la madrugada del lunes la policía fue alertada de un hombre violento en el interior de una vivienda en un barrio privado 'La Verdad'. Chano supuestamente se resistía a ser internado, agredió a su madre y la versión oficial adujo que el artista tuvo un brote psicótico, que había intentado atacar a un agente de la policía bonaerense con un cuchillo (de cortar pan) y que por eso otro efectivo le disparó con su arma reglamentaria, Bersa Thunder Pro 9mm. Ayer por la tarde, Marina Charpentier, la madre del músico, desmintió esa versión en un intercambio telefónico con la periodista Sandra Borghi, diciendo que su hijo no agredió al uniformado. 'En ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo. El solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo.

En San Juan. Chano en el escenario de la Fiesta Nacional del Sol, en 2015.

Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos', aseguró la mujer que además aclaró que 'no tuvo ningún brote psicótico, sino tuvo un cuadro de excitación psicomotriz'¦. También se conoció el audio de un llamado de Chano al 911 el viernes, dos días antes del episodio en el que advierte que su madre lo quiere internar. 'Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Eso no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo no sé cómo contenerla. Está adentro de mi casa con cuatro médicos", se lee en la trascripción del llamado en el que él pide que manden un móvil y entren a su casa 'como sea'. Este es sin dudas el capítulo quizás más complicado en la vida del exlíder de Tan Biónica, que hace años lucha contra las adicciones que lo han llevado a protagonizar varios escándalos. Su última aparición en público había sido a principios de mayo de este año, en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram para hablar con sus fanáticos. Se filmó fumando y bebiendo alcohol, y sus seguidores notaron que le costaba seguir el hilo de las conversaciones. 'Yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica y que hay que atenderla día a día' dijo hace algún tiempo el músico que saboreó el éxito con la banda que dio hits como Ciudad mágica y Biutiful.

El 5 de agosto de 2015 ocurrió el primer escándalo público de Chano, cuando quedó filmado conduciendo sin control su camioneta destrozando varios autos estacionados en el barrio de Núñez, para luego realizar una serie de maniobras hasta estrellarse contra el portón de una vivienda. Los vecinos intentaron agredirlo. En 2017 también chocó dos autos estacionados, no sufrió lesiones. En diciembre de 2016, tuvo una recaída en su adicción a las drogas y debió ser internado. En esa oportunidad, deshidratado y sobreexcitado, permaneció en la terapia intensiva del sanatorio Finochietto durante 4 días. En 2018 se supo que había sufrido un posible brote psicótico y en 2019, dos veces se internó voluntariamente para desintoxicarse. La última vez que vino a San Juan fue en 2015, era su quinta vez, fue en la Fiesta Nacional del Sol. Luego, en 2018 cuando lanzó su proyecto solista, se programó una visita en octubre, pero fue cancelada