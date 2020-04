La cuarentena convirtió a Lali Espósito en una fanática de Tik Tok, la red social más popular en este momento. Ahora la cantante se animó a imitar un audio de Cristina Pérez y la propia conductora del noticiero de Telefé reaccionó en sus redes sociales a la interpretación de la joven.

Todo comenzó cuando la actriz realizó una imitación a partir de un audio del noticiero del canal de las pelotas donde se escucha a Rodolfo Barili insultar a una joven que se volvió viral en los últimos días por violar la cuarentena y meterse en el baúl de un taxi para ver a su novio.

Cristina Perez hizo un tik tok con laligera pic.twitter.com/QpU7mSVJ7V — INFO LALI (@infolalioficial) April 14, 2020

“Qué estúpida”, expresa el conductor cuando se aprecia la sorpresa de Cristina al escucharlo. A partir de allí, Lali copió los gestos de la presentadora tratando de contener la risa durante el aire.

“Jajaja lo que me hizo reir @lalioficial con su imitación jaja qué genia”, reaccionó Cristina al ver el divertido video que grabó Lali. Sin embargo, no quiso quedarse atrás y por eso se sumó con un clip que filmó en esa misma red social donde muestra cómo baila sensualmente mientras suena la canción "Laligera" de la artista. "@lalioficial hoy te imito yo pero no tan bien como vos jajaja", acotó en sus historias de Instagram.