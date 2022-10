Después de algunos años sin Regional -incluidos los de la pandemia, que tan duro golpeó al sector- el fin de semana pasado los teatreros del Nuevo Cuyo comenzaron a celebrar su fiesta. La Rioja es el epicentro del encuentro organizado por el Instituto Nacional del Teatro (INT) y Cultura de la vecina provincia, que tendrá lugar hasta el 23 de este mes y del que participan siete obras de San Juan, elegidas para tal fin.



"Romeo y Julieta Freestyle Session', dará el puntapié inicial esta tarde y le pasará la posta a "Cubo'. Mañana debutarán "Lo que te quiero' y "Bardo Cabaret'. El jueves, "Bye pedir perdón!' (que también se verá el viernes), "Episodio III: la venganza de Giselle' y "Me invade la sensación de estar equivocada'.



"Este festival tiene la característica de que contempla a los ganadores de la Fiesta Provincial del Teatro pasada y de las dos ediciones anteriores, ya que por cuestiones de pandemia, el encuentro regional no se pudo realizar, y porque hubo subas impresionantes en cuanto a logística. Este año, todos los integrantes de la región hemos apostado fuerte para realizar este festival y que esas grupalidades que mantienen sus espectáculos en cartel con muchísimo esfuerzo, tengan la posibilidad de participar. Es un festival ampliado, con más de 34 obras y es una apuesta muy grande a mantener al teatro de pie, en cartel, a las producciones de estos últimos años', comentó a DIARIO DE CUYO Andrea Terranova, representante regional Nuevo Cuyo del INT. "Creativamente hablando, San Juan siempre se ha mantenido muy activa, con propuestas muy profundas, muy sinceras desde sus procesos de creación, así que siempre nos debemos sentir orgullosos del teatro sanjuanino, que nos representa tan bien, que representa nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras realidades diarias y nuestra forma de ver el mundo', agregó la funcionaria sanjuanina.



El Regional se desarrolla en el marco de "Argentina en Escena', en simultáneo junto a encuentros nacionales de Circo y de Escuelas de Títeres. La oportunidad es valiosa, y no solo por la importancia que tiene conocer el trabajo de los pares. Es que, además, el Festival no sólo transcurre en la capital riojana, sino que se extiende por distintos puntos de la provincia como Chilecito, Chepes y Aimogasta, en salas convencionales y no convencionales; con la intención de volver a acercarse al espectador, llegar a otro público y, por qué no, despertar nuevas vocaciones.





Bye pedir perdón

Dirigida por Marcelo Olivero (mención como director) y protagonizada por Lulo Milán, resultó primera en la 33ra. Teatrina, en 2022, con lo que también obtuvo su pase al Nacional de Teatro. Fue estrenada a raíz del 8M y en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es una mirada performática "en permanente construcción y deconstrucción' que hace uso de un viejo retroproyector como dispositivo para reflexionar sobre la sensibilidad, procesos de duelos heridas que persisten desde un lugar de sanación.





Lo que te quiero

Danza-teatro de la Cía. Riveros-Luna, con Virginia Luna y Matías Zalazar, tercer lugar en la edición 2020 de la Fiesta Provincial. Te hubiese reconocido, te juro, lo hubiese hecho en multitudes de lágrimas, sólo que esta vez no pude ver tus manos. Decime ¿Cómo pudiste no dejar que te viera antes? ¿Cómo pudiste adelantarte a destruir los castillos de arena? Los íbamos a romper juntos. Esta vez pude haberte reconocido entre mil sonrisas, pasa que entre tanta oscuridad no puedo ver tus ojos.(Leverlios)





Episodio III: La venganza de Giselle

Dirigida por Giselle Slavutzky, con Mifi Segovia, Julia De Nardi y Flavia Moncunill, quedó en cuarto lugar en la Teatrina 2022.



Proyecto seleccionado en el marco de becas de creación del Fondo Nacional de las Artes 2021, se trata de una versión muy particular del ballet clásico Giselle, a ritmo de cumbia. Giselle enloquece y muere de desilusión. Va a parar a una galaxia muy muy lejana. Allí Mirtha, junto a las Willis, guiarán a Giselle a la redención.





Bardo Cabaret

Ganadora de la Teatrina 2020, dirección Ariel Sampaolesi. Comedia musical con Erica Fernández, Franco Amarillento, Nacho Caro, Agustín Hierrezuelo, Ivanna Herrera, Simón Molina, Mayra Peinado, Vale Bitch, Julián Isaías Riveros y Lechu Liquitay. Franco desciende a un inframundo a buscar a Esther, que murió trágicamente. Su llegada genera una vorágine de situaciones.





Cubo

Del elenco Ser o no ser Clawn. Dirección de Paula Fleury, con Florencia Arce, José Meni y Cecilia Nievas. Quedó en segundo lugar en la Teatrina 2022 y pasó al Nacional. Sobre tres payasas encerradas en una cotidianeidad que ya les aprieta demasiado . Este espectáculo pone de manifiesto la técnica clown, el método de actuar del payaso, trasladado al universo del actor.





Me invade la sensación de estar equivocada

Danza teatro, elenco Fuera de Eje. 2do puesto en la Teatrina 2020. Dirección de María Julia De Nardi, con Florencia Arce, Ana Paula Yela. Ellas salen a escena y construyen corporalidades dudando de su identidad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo las han nombrado? Se trasladan incómodas, atravesadas por lo que otros han hecho de ellas. Dudan, se muestran, son invisibilizadas. Resisten.





Romeo y Julieta Freestyle session

De Un Tranvía, con dirección de Natalia Echenique, quinto lugar en la Teatrina 2022. Con Angel Cantoni, Facundo Conte Grand, Natalia Echenique, Carolina Ferrer, Luis Linares Pérez, Paula Martín, Juan Diego Massut, Tamara Mieres, Milena Rupcic. Recrea el clásico de Shakespeare en formato comedia, aborda una serie de temas de manera divertida y comprometida.