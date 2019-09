La película de Sebastián Borenzstein es protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso y Rita Cortese. Deberá realizar un largo recorrido para competir con otros 80 títulos internacionales para ser nominada a mejor film extranjero en los Oscar 2020.

Culminó anoche la ceremonia de los Premios Sur 2019, cuya gala fue celebrada en el Centro Cultural 25 de Mayo de Buenos Aires, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Dicha entidad, desde 2004, es conformada por profesionales de la industria y luego de la entrega de los premios que distinguen a las producciones realizadas en el 2018; finalmente escogió a la película 'La odisea de los giles' para que sea la representante argentina y pre-candidata para las nominaciones a los Premios Oscar 2020. Dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso y Rita Cortese, el film tendrá que competir en una primera ronda con otras 80 películas internacionales; si supera la primera instancia preliminar, seguirá una segunda ronda de nueve títulos, de los cuales terminarán siendo cinco nominaciones para disputar el rubro a 'Mejor Película Extranjera', tal ceremonia tendrá lugar el 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



El camino para llegar a Hollywood, no será nada simple, porque se encuentran obras de alto nivel artístico y consagradas en grandes festivales: la española 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, la palestina 'It Must Be Heaven', de Elia Suleiman, la rumana 'La gomera', de Cornelio Porumboiu y la coreana 'Parasite', de Boon Jong-ho. La competencia será muy fuerte, porque estas películas tuvieron una performance excelente en la competencia oficial del Festival de Cannes; incluso la obra coreana, obtuvo la Palma de Oro, en mayo pasado.

Por lo tanto, la película inspirada en la novela 'La noche de la usina' de Eduardo Sacheri deberá recorrer mucho para poder repetir las dos grandes hazañas anteriores que ganaron los Oscars: 'La historia oficial' (1985) y 'El secreto de sus ojos' (2009). Mientras que los grandes ganadores de los Premios Sur, fue 'Rojo' de Benjamín Naishtat, en los rubros mejor película, mejor director, mejor guión original (también de Naishtat), mejor actor protagónico (Darío Grandinetti), mejor sonido y mejor montaje. Lo siguió 'El 'Ángel', de Luis Ortega, que obtuvo siete galardones en revelación masculina (el debutante Lorenzo Ferro), al mejor actor secundario (Daniel Fanego), mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y caracterización y mejor fotografía. Mercedes Morán, por su parte, fue doblemente premiada como mejor actriz secundaria por 'El Ángel' y mejor actriz protagónica, por 'Familia sumergida'. Como mejor documental, resultó ganador 'Piazzolla, los años del Tiburón', de Daniel Rosenfeld. La mejor Ópera Prima fue 'El motoarrebatador', del tucumano Agustín Toscano. Además, hubo distinciones de honor para Manuel Antín y Norma Aleandro.

'La historia oficial' (1985)

Y 'El secreto de sus ojos' (2009) fueron las dos argentinas que ganaron el Oscar.

'Relatos Salvajes' (2015) fue la última que llegó a estar dentro de los nominados al Oscar.

'La tregua' (1974) de Sergio Renán, primer film argentino en ser nominado a los premios de la Academia.

