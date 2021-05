Este miércoles, Netflix publicó un nuevo clip referente a la cuarta temporada de Stranger Things. Según versiones, este nuevo video es críptico, y los fanáticos de la ficción tienen que encontrar la fecha del próximo estreno del último tráiler oficial de la nueva tanda de capítulos.

En el video se pueden ver a un grupo de niños en lo que parece ser una sala de juegos de un recinto de salud, similar al que estuvo Once en las primeras temporadas de Stranger Things. Referente a su cuarta entrega, Netflix había descrito: "Debido a dificultades técnicas, el Laboratorio Nacional Hawkins permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Estaremos de nuevo en servicio mañana a las 9:00 am ET".

Reparto de Stranger Things 4

La serie creada por los hermanos Duffer para Netflix, está protagonizada por los siguiente actores: Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke y Levon Thurman-Hawke.

Referente a la producción de la serie, los hermanos Duffer, creadores de la tira de Netflix, habían comentado: "Estamos emocionados de anunciar oficialmente que la producción de Stranger Things 4 ya está en marcha, ¡y aún más emocionados de anunciar el regreso de Hopper! Aunque no todo son buenas noticias para nuestro 'estadounidense'".

Según explicaron sobre la premisa de la cuarta temporada de la ficción original e Netflix, Hopper "está encarcelado lejos de casa en el páramo nevado de Kamchatka, Rusia, donde enfrentará peligros tanto humanos... como de otro tipo. Mientras tanto, de vuelta en los Estados Unidos, un nuevo horror está comenzando a aflorar, algo enterrado hace mucho tiempo, algo que conecta todo...".

A continuación podés ver el nuevo avance de Stranger Things 4, la exitosa serie que llegará a Netflix próximamente: