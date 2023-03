Es tucumano de origen, director y gestor cultural. También tuvo experiencias como coreógrafo y en la danza contemporánea. Como actor, es miembro del Cuerpo estable del Teatro del Ente Cultural de Tucumán y desde 2021, se desempeña como jurado nacional calificador del INT. Su función principal es evaluar los proyectos culturales que desarrolla el Instituto y evaluar las obras de selección en las fiestas provinciales. Esta vez, el voto y devolución de Marcos Acevedo -junto al resto de los integrantes del jurado- definirá cuál de los elencos locales representará a San Juan en la Fiesta Nacional del Teatro. A pocas horas que el festival llegue a su conclusión, DIARIO DE CUYO mantuvo un diálogo con el artista y manifestó su impresión sobre el desarrollo de la Teatrina. 'Vine con expectativas. Me parece importante señalar y poner en valor -algo que no sucede en otras ciudades- el espíritu festivo de los elencos, la camaradería y solidaridad entre los teatristas (actores, actrices, directores, autores); y algo más para destacar, es la importancia para la ciudad de San Juan que significa el festival. La gente común identifica rápidamente un afiche de la Teatrina y sabe lo que es. Ese entusiasmo y alegría contagia. Pero también agrega un plus de responsabilidad bastante grande para los que desempeñamos la tarea de ser jurado', señaló el actor. Acevedo participó a diario en los desmontajes de las obras compartiendo reflexiones e inquietudes con todos los elencos, acerca de las producciones propuestas para esta edición del festival. En este proceso de ver y hacer devoluciones, el jurado calificador se animó a dar una valoración inicial: 'Lo que destaco es la gran diversidad de poéticas, de temáticas y de modelos de producción. Predominan los textos y creaciones locales. También es notoria la cantidad de obras escritas, producidas y dirigidas por mujeres, así como las creaciones grupales. Hay casos en que el rol de la dirección está distribuido de manera colectiva en todo el grupo. En otros, no hay un rol definido; y a la vez hay una convivencia de otros modelos de producción más cercano al teatro comercial. Hasta ahora me a aventuro decir, en líneas generales, en San Juan hay libertad creativa, con un nivel de resolución técnica por parte de los grupos que lo veo interesante. En términos de escenografía, sonido, iluminación y actuación, hay un buen nivel general'.

Como en el teatro argentino está concentrado en grandes centros de producción y de referencia: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza, el artista tucumano sostiene que la mayoría de esas referencias funcionan como condicionantes estéticos, argumentales, dramáticos y poéticos. Lo valioso que rescata del teatro independiente local es que 'genera producciones auténticas y genuinas, con una clara visión de lo que se quiere comunicar en escena'. Sin embargo, lo que le resulta negativo es esta tendencia siempre presente, la inequidad de 'centro' y 'periferia' entre Capital Federal y el resto de las provincias. Un esquema que se replica a la vez, desde las capitales provinciales hacia el 'interior' de los distritos y localidades. 'Me preocupa mucho esta fuerte presencia de propuestas de la capital sanjuanina. Entiendo que recorrer un territorio extenso, trae dificultades y problemáticas. Si bien el mapa teatral está diversificado en los grandes centros urbanos, en el resto de otras localidades, hay poca actividad teatral o directamente no hay. Es un desafío que nos planteamos todos los que hacemos teatro y más los que tenemos una responsabilidad institucional'. Remarcó, además: 'tenemos una Ley Nacional del Teatro con un espíritu federal y con representaciones provinciales. Pero, los que tenemos estos roles institucionales, debemos lograr que este carácter se cumpla en los territorios. Por eso, valoro que las producciones sanjuaninas tengan una búsqueda propia, y que hagan teatro desde el lugar que viven y habitan'.

Finalmente, Acevedo siente que, al terminar el festival, se irá de San Juan satisfecho con la misión cumplida: 'Me voy conmovido, interpelado y con muchas preguntas que me motorizan. Me llevo el espíritu festivo de la Teatrina, el clima de intercambio y solidaridad; el valor social que tiene la Teatrina para la comunidad; y la pasión y el deseo que las grupalidades evidenciaron en sus propuestas escénicas'.



Cómo sigue la Teatrina

Mandato Cumplido: 20hs. Obra invitada de Mendoza. Elenco concertado. Dirección: Devid Laguna y Diego Amador Nogara.

Manifiesto Cápsula 24M: 21.00. Lectura de textos del poeta José Casas.

¡Bye, pedir perdón!: 21.30. Ganadora Teatrina 2022. Drama Mutante. Actúa: Lulo Milán. Dirección: Marcelo Olivero.

Lectura de acta y cierre del festival: 22.30.

Todas las actividades son con entrada gratuita. Centro Cultural Amadeo Conte Grand.