La foto



Pasaron cuatro años, y aquello que le avergonzaba, ya no más. Candelaria Tinelli volvió a mostrar, ahora ella misma, las fotos del tatuaje que se hizo en Francia, cubriendo espalda y glúteos. Y las acompañó con un manifiesto: "Me acuerdo cuando subieron estas fotos a todos lados y quería morirme de vergüenza, sufría por lo que la gente podía pensar de mí, y hoy la verdad, me importa tan poco que las subo yo, orgullosa del cuadro que tengo en la espalda y cola. (Fija que la censuran los perejiles)". Y como en aquel entonces, las imágenes de Instagram volvieron a encender las redes.



La frase



"El medio de la televisión es delicado (....) te pone una presión, una velocidad, una competitividad y una necesidad de estar al frente y que todos te aprueben, que son todas tareas del ego".



(Nacha Guevara, en charla con Ángel De Brito)







El oro



"Gracias a la vida, que me ha dado tanto..." escribió la bella Eugenia "La China" Suárez, junto a una serie de fotos que posteó en su cuenta de Instagram. Las imágenes muestran a sus hijas por separado -Rufina, que tuvo con Nicolás Cabré; y Magnolia, con su actual pareja Benjamín Vicuña- y también a las tres juntas. Le llovieron los piropos.

El barro



Finalmente, Becky Vázquez confesó en Flor de Tarde un rumor de vieja data: ella fue la tercera en discordia entre Laurita Fernández y Fede Bal, cuando la pareja retomaba su relación tras una ruptura. "Ya lo sabía todo el mundo", aceptó, tras negar reiteradamente el affaire que nació cuando ambos compartían revista, Magnífica, en Mar del Plata en 2018.