El testimonio del músico Leo García generó alto impacto a raíz de la golpiza que el músico denunció en sus redes sociales, y que según él mismo había surgido como un ataque vinculado a la homofobia.

Sin embargo, en las últimas horas una versión policial reveló que el hecho se habría precipitado por otras causas.

“Miren cómo me pegaron, no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto”, relató García en una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram. “Esto no es un maquillaje, esto es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde yo vivo”, agregó el cantante, que al momento de registrar su testimonio presentaba lesiones de sangre en su rostro.

No obstante, luego de que el caso tomara estado público, la policía del partido bonaerense inició una investigación de oficio.

Además, la policía pudo encontrar imágenes que muestran la golpiza, y que fueron obtenidas de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. Según “altas fuentes del caso” a las que accedió Infobae, las imágenes desmienten la versión de García y, según los propios investigadores, se relacionan con una “pelea de borrachos”.

El entredicho que terminó con hechos de violencia no tuvo lugar en una cervecería, sino en un kiosco a pocos metros del lugar que había indicado García originalmente. Allí, y siempre según la versión policial, se encontraban vecinos del lugar.

De acuerdo a lo declarado por testigos, García se presentó a la 1:30 de la madrugada, “visiblemente alterado, vestido con un buzo capucha gris, pidiendo una cerveza de litro, que le negaron”. En el comercio, el artista no fue reconocido por la joven que atendía el quiosco.

Por lo que constataron las autoridades, García tiene una herida en la frente y otra en el labio, producto de los golpes recibidos. Aunque el video muestra las agresiones, no se observa con claridad el rostro de su principal atacante, pero se trataría de un vecino de la zona. El músico, sin embargo, no quiso iniciar acciones penales.

En ese sentido, la fiscal del caso pidió la intervención de un juzgado de familia para analizar la situación personal de García luego del antecedente cercano de “Chano” Moreno Charpentier.