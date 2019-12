El famoso cartel con tipografías azules y en fondo negro que dice: "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy... muy lejana", volverá a aparecer en la pantalla grande. Millones de fans en todo el universo tienen una fuerte expectativa para ver el estreno de Episodio IX. Algunos con pochoclos y lentes en 3D, otros con un ojo bien crítico para analizar cada detalle o error; y no faltarán los que anoten cada minuto evaluando si se ajusta o no al religioso "canon"; y por supuesto, también los que prefieren explotar de emoción sintiendo el sonido de un X-Wing volando entre las estrellas. La enorme comunidad cultora de la Fuerza aguarda por ver la conclusión de la historia de la familia Skywalker (trama principal que une a los ocho episodios anteriores y este) como se merece. La Guerra de las Galaxias (Star Wars): El Ascenso de Skywalker será -promete la casa Disney y el propio realizador J.J. Abrahams- la pieza que completará exitosamente todo un ciclo. A través de estas tres trilogías, pensadas, creadas y escritas por George Lucas, se termina una etapa de la franquicia, pero no significa que habrá nuevas narrativas que seguir en el futuro.



Desde que Disney compró los derechos de la saga original en 2012, por 4.000 millones de dólares terrícolas, la maquinaria galáctica no ha dejado de generar largometrajes spin-offs, series por streaming, series de animación, videojuegos, historietas, novelas y un sin fin de productos de consumo. La galaxia sigue dando dividendos suculentos porque hay toda una cultura global que la sigue alimentando. La nueva trilogía en 2015, despertó -por así decirlo- mucha curiosidad y empatía de los fanáticos (veteranos e iniciados) por la nueva generación de héroes y villanos: Rey, Poe, Finn, Kylo; como así también de nuevas criaturas, mundos hasta ahora pocos explorados y sus consecuentes conflictos. Pero en el Episodio VIII, (bajo el mando de Rian Johnson) de 2017, dividió mucho; generó discusiones, polémicas y hasta más de un ferviente fiel a la sagrada continuidad de la saga quiso quemar todo lo que se había escrito, leído y visto como si se tratara del antiguo libro de los Jedi.



Leía Organa, Han Solo y Luke Skywalker, los héroes originales y más carismáticos de la saga se corrieron, cada uno en diferentes momentos, del centro protagónico para ser los nexos narrativos y dejar que la nueva camada de personajes vayan cerrando la saga. Sin embargo, este capítulo final guarda varios secretos por desbloquear. En Los Últimos Jedi, Kylo (Adam Driver) quedó como el nuevo Líder Supremo de la Primera Orden. Tras la "misteriosa" salida de Luke del campo de batalla, la Resistencia está en plena retirada y muy debilitada. Rey (Daisy Ridley), que estará convertida en una auténtica Jedi, sigue buscando respuestas para saber qué lugar ocupa en el tablero de juego galáctico, al igual que Poe (Oscar Isaac) y Finn (John Boyega). En los tráilers, se pudo saber que Billy Dee Williams volverá a retomar su papel de Lando Calrissian, pero lo más enigmático, como aterrador, es el retorno de Palpatine (Darth Sidious), que se creía extinto luego del enfrentamiento con Darth Vader (este lo lanzó al vacío de la Estrella de la Muerte en el Retorno del Jedi). Aunque el gran interrogante es si Rey es una Skywalker, una cuestión clave de la cual, miles de teóricos, youtubers y frikies debaten de manera interminable hace cuatro años por Internet. Todos esperan un cierre digno de la tercera trilogía, el propio director se ocupó de calmar tanta ansiedad y contener hasta los más escépticos, asegurando que El Ascenso de Skywalker será satisfactorio: "Entramos en el proyecto sabiendo que tiene que haber un final. No vamos a fallar", sentenció. Pero el eterno enfrentamiento de la luz y la oscuridad por el balance en la Fuerza, no terminará aquí. Vendrán nuevas historias (a partir de 2022) por contar de aquella Galaxia muy... muy lejana.



Para verla: a partir del jueves 19, la película estará disponible en Cinemacenter: 3D Castellano Sala Turbo 16.30 - 19.40 - 22.50; 2D Castellano: 17.40 - 16.00 (descriptivo) - 18.30 - 19.00 - 20.50 - 22.30; 2D Subtitulado: 22.10; 3D Castellano: 21.40. En Play Cinema: 2D Castellano: 16.45 - 18.45 - 19.30 - 22.30 trasnoche 00.40; 3D Castellano: 17.15 - 18.00 - 18.45; 3D Subtitulado: 21.00 - 21.45 - 23.15 trasnoche 00.00.



CPM Espacio San Juan: 3D Castellano: 15.30 - 16.20 - 18.20 - 19.10 - 21.10 - 22.00 trasnoche 00.50; 2D Castellano: 16.35 - 19.25 - 22.25; 2D Subtitulado: 22.15.





DATO



Episodio IX: El Ascenso de Skywalker tiene su avantpremier el jueves 19 a las 0.15 (pasada la medianoche de hoy) en Play Cinema. Aún quedan entradas disponibles por venta anticipada.