Mañana, con la inauguración de una muestra virtual en conmemoración del 60mo aniversario desde que la institución pasó a manos de la provincia, a través de la cuenta de Facebook de la sala, Carlos Campodónico presentará su primera actividad oficial como titular del Museo Histórico Provincial que lleva el nombre de su fundador Agustín V. Gnecco (de quien el 5 de este mes se cumplieron 163 años de su nacimiento). El flamante director -cargo que ocupó desde 2003 a 2017, María Julia Gnecco, nieta del iniciador de la colección, luego de su trabajo durante 48 años- anunció que, debido a que no pueden realizarse actos públicos a raíz de la pandemia, se decidió no llevar a cabo su acto de asunción formal, previsto para este lunes.



Apasionado por la fotografía y comprometido con la historia, tal como se define, a lo largo de su trayectoria Campodónico trabajó por rescatar la tumba del ingeniero inglés Robert Wilkinson, uno de los gestores del ferrocarril local; y el monumento a la famosa aviadora Miriam Stereford, entre otras iniciativas.



"Mi abuela -Alicia Sánchez Ruiz de Campodónico- fue hija de Matías Sánchez, otro artífice del tren provincial, nieta de Hermógenes Ruiz y bisnieta de Valentín Ruiz y Hernán Vidart. Ella me inculcó el valor de la historia", rememoró acerca de las raíces de su interés por los sucesos del pasado quien completó la carrera de Gestión Cultural, pasó por Diseño de Interiores, se especializó en Patrimonio y fue vicepresidente del Centro de Genealogía y Heráldica desde su creación en 2004 hasta 2014.



"La secretaria de Cultura, Virginia Agote, me convocó en diciembre de 2019 y quedamos en empezar después de la Fiesta Nacional del Sol. Ella sabe todo lo que he hecho en Patrimonio Cultural así como mis investigaciones como secretario de la Asociación Defensa del Patrimonio Cultural de San Juan (Adepac) de 1996 a 2016 y miembro suplente del Consejo de Patrimonio", afirmó el funcionario que trabaja a puertas cerradas, paralelamente a sus especializaciones en museología, gestión cultural pública y accesibilidad.



- ¿Qué razones lo motivaron a aceptar la dirección del Museo?

- Apenas me llamó la Secretaria de Cultura le dije que sí. Siempre me causó una especie de atracción este museo. Sabía que iba a ser un desafío grande, conozco de antigüedad, de mobiliario, de restauración y también sobre documentación en papel. Para mí, es todo un honor estar al frente del Gnecco. Me encantan los desafíos. Me sentí preparado porque conozco de todos estos temas. Pero, al mismo tiempo, me gusta trabajar desde el anonimato.



-¿En qué línea piensa profundizar durante su gestión?

- Vamos a repensar qué museo queremos desde la óptica de un museo histórico provincial, que no solamente encierra la historia de la provincia. La colección es tan importante que trasciende todas las fronteras por lo valioso que dejó Agustín Gnecco y porque se nutre de las donaciones de la comunidad. Y en eso estamos trabajando, en conocer lo que hay. En revalorizar y restaurar lo que existe. Para eso tenemos un contador que está cargando el inventario, profesores en Artes Visuales para montaje, una licenciada y magíster en Historia, una arquitecta y alumnos de la carrera de Historia. Está todo muy bien distribuido.



- ¿Qué hay en el archivo?

- Se abrieron los depósitos para chequear que lo guardado coincida con lo que estaba en el inventario y encontramos sólo algunas cosas que tuvimos que agregar. No sólo se inventarió sino que hicimos un trabajo de conservación primaria de las piezas y elementos para lo cual el Ministerio de Turismo y Cultura nos aportó materiales como papel libre de ácido, cajas especiales para la conservación de documentos, de objetos de metal y de madera. También hicimos fotos a cada pieza y se estuvieron poniendo a punto y cosiendo los vestidos de algunas muñecas.



- ¿El mantenimiento edilicio está contemplado?

- Hicimos tareas de cloacas para los baños, para lo que se trabajó en los jardines. Además, para el montaje virtual, por los 60 años, se pintó el hall central de blanco, se cambiaron luminarias, se profundizó en la iluminación de la biblioteca, hemeroteca, secretaría y dirección; y se reestructuraron los depósitos para que las donaciones más importantes estén en salas de adentro. Después, para cuando abramos las puertas, tenemos que prever una rampa de acceso para el ingreso motriz y los mecanismos para la accesibilidad sensorial. Tenemos un programa de necesidades muy amplio. Luego la Dirección de Patrimonio deberá hacer una puesta en valor del edificio, cuya primera etapa es el inventario y la conservación.



- ¿Con todo encaminado, cuáles son las próximas labores previstas?

- Acá hay un acervo fotográfico importante y es una de las áreas que decidimos crear. Llevamos procesadas unas 6 mil fotos, muchas de Agustín Gnecco y también de las familias que donaron, en referencia a diversos temas. Y ya el año que viene comenzaremos con el fichaje de todas las piezas del museo, que es el análisis que se lleva a cabo para conocer sus procedencias, propietarios, texturas, materiales y años de fabricación; si es de la colección original o de donación. De esta manera, con este relevamiento, podés pensar qué tipo de museo querés mostrar.



- ¿Y qué tipo de museo quieren mostrar?

- Queremos conocer todas las piezas que tenemos y, en base a eso, saber lo que podemos exhibir y hacer. Y también hay que pensar en si, en algún momento, se llega a construir el nuevo edificio para el Gnecco...



- ¿Para cuándo está planificada la construcción?

- Eso no lo sé.



- ¿Qué imagen quiere proyectar?

- Que es el Museo Hstórico Provincial por excelencia, que conserva la historia viva no sólo de los sanjuaninos sino de Argentina y a nivel internacional. Es una línea más abarcativa, para revalorizar otras cosas que me interesan mostrar.



- ¿Como cuáles?

- Que la biblioteca y la hemeroteca estén libres para todas las personas interesadas en investigar, que haya un banco de imágenes... Uno de los objetivos es que los archivos estén abiertos a los consultantes y hacer la mayor cantidad de muestras que se puedan por temática, hacer un calendario fijo y otro mensual...



- ¿El Gnecco contará con presupuesto para cumplir estos objetivos?

- El presupuesto lo maneja Cultura pero no tenemos ningún problema con eso, estamos recibiendo mucha ayuda de su parte.

Una cita con el pasado

Sobre la exposición que se montará mañana en el Facebook del Gnecco (en un próximo paso, también en Instagram), Campodónico anunció que se mostrará una máscara samurai de fines de siglo XVII y principios del XVIII encontrada en uno de los depósitos, "una de las piezas inéditas del museo", como explicó. También habrá filatelia y una postal de la exposición internacional de ferrocarril y transporte terrestre que se realizó en el Centenario de la Revolución de Mayo con la participación del fundador del museo. Además, estampillas, monedas de Eva Perón y una medalla en la que su figura está acompañada de la del expresidente argentino Juan Domingo Perón; un documento de la época de las Invasiones Inglesas con el listado de prisioneros, alguno de los cuales llegaron a San Juan como John Dougherty -que dio origen al apellido Dojorti- y la antesala con las proclamas de Santiago de Liniers y Guillermo Carr Beresford; y cuatro revistas de El Soldado Argentino de las décadas del '20 y '30. También se mostrará una bayoneta española de mitad de siglo XIX, un revólver de Lefaucheux que se empleó en la Guerra del Paraguay; un vestido original de las tiendas Harrods de Buenos Aires confeccionado en seda natural con bolsillos adelante, una capa en terciopelo negro con pasamanería que data de 1870 y 1880, perteneciente a la familia Sánchez Rodríguez; y dos galeras de hombre y dos sombreros de damas. Por otro lado, se mostrarán fotografías de Agustín Gnecco en sus diferentes facetas. Y, "tres joyitas que son una sorpresa", dijo Campodónico para mantener la expectativa.

(créditos foto Daniel Arias)