Esmeralda Mitre criticó fuertemente a Nik, luego de haber denunciado a Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad, por amenazas. La disputa se dio por un tuit de Fernández en el que le dijo a humorista que sabía a qué colegio iban sus hijas, gesto que desató un repudio generalizado incluso desde el Frente de Todos y por lo que el funcionario pidió disculpas.

La actriz no había hablado hasta este jueves, día en el que decidió ponerse del lado del ministro sacando a luz una caricatura realizada por Nick sobre el embarazo de Fabiola Yañez. "@LANACION espero que haya igual pedido de disculpas de @Nickgaturrin al Presidente @alferdez por haberse burlado de su hijo por nacer. Es inadmisible ridiculizar a un niño y a su madre al igual que 'amenazarlo'. Con los chicos no NUNCA es Nunca #Justicia @FernandezAnibal", tuiteó, dando a entender que no tomó como una amenaza las palabras de Fernández.