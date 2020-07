El grupo de ñü metal Evanescence regresó a escena tras nueve años de silencio con varios singles que serán adelanto de su nuevo disco "The Bitter Truth", que saldría a principios del 2021.

La banda ya presentó “The Game is Over” y "Wasted on You" y la líder y vocalista Amy Lee contó que "esta canción trata sobre estar hartos de la fachada. Los disfraces que usamos para que los demás se sientan cómodos, los sentimientos internos son muy diferentes de lo que mostramos en el exterior para que quepan dentro de los límites de lo que es socialmente aceptable, o lo que no te hará desagradable o demasiado extraño".

Este nuevo single es un himno impulsado por guitarras comandado por la mezzosoprano Amy Lee y la fuerte percusión de Will Hunt.

El video que lo acompaña es una suerte de pesadilla cargada de efectos sobre los estragos emocionales que ha causado este período. La banda, en colaboración con el director P.R. Brown, logró una producción altamente estilizada.

Las dos canciones reunieron a la cantante y al baterista con el bajista Tim McCord y los guitarristas Troy McLawhorn y Jen Majura, quienes están trabajando en el nuevo álbum.

Evanescence se formó en 1995, pero alcanzó éxito mundial en 2003, con la publicación del disco debut "Fallen", que incluyó el hit "Bring Me to Life" y que permaneció 43 semanas en el Top 10 de Billboard.

Con un estilo que oscila entre el metal alternativo y el rock gótico, la banda logró posicionarse como una de las favoritas entre los adolescentes a partir de canciones también plasmadas en los álbumes "The Open Door" (2006), "Evanescence" (2011) y "Synthesis" (2017), último año en el que el quinteto visitó la Argentina.