Con los últimos preparativos y detalles terminados, está a punto de comenzar una nueva edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá un tono muy especial, será el primer evento internacional en el ámbito cultural -en materia cinematográfica- que será con público presente en este contexto de pandemia, tomando como antecedente, que Cannes había cancelado su propia gala y otros festivales optaron por la modalidad online.



Si bien los organizadores cuidarán que no pierda brillo, en la 77ma no habrá la típica alfombra roja que reciba a las conocidas estrellas del cine internacional, que por cierto, serán grandes ausencias. Por su parte, el público y periodistas acreditados tendrán por obligación usar barbijos o tapabocas al ingresar a las salas, como también en el exterior del predio durante la inauguración de hoy, previo a un testeo y diagnóstico a cada espectador. Hasta el 2 de septiembre, el festival funcionará y el jefe de la Biennale, Robert Cicutto, mencionó a la prensa que la decisión de realizar el festival era una señal importante del renacimiento de Venecia y la industria cinematográfica, y que la experiencia en el Lido (la isla en forma de estrecha franja de tierra frente a la ciudad de los canales, lugar en que se realiza el festival desde 1932) servirá de "laboratorio" para futuros encuentros culturales. Con la intención a que el espectáculo debe continuar, la competencia estará reducida en títulos de pocos países y que en la mayoría de la grilla, predominan los europeos. Habrá un total de 18 films que disputarán entre sí por el León de Oro. Por mencionar algunas de las candidatas, figuran "In between dying" (Mientras llega la muerte) de Hilal Baydarov; "Le sorelle Macaluso" (Las hermanas de Macaluso) de Emma Dante; "The world to come" (El mundo que viene) de Mona Fastwold; "Nuevo orden" de Michel Franco; "Amantes" de Nicole Garcia; "Laïla in Haifa" de Amos Gitaï; "Dorogie tovarichi" de Andreï Konchalosky; "La esposa del espía" de Kiyoshi Kurosawa; y "Señora Marx" de Susanna Nicchiarelli, entre otros.