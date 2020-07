Luego del escándalo que se generó alrededor de Samanta, una de las finalistas, los seguidores de Bake Off aguardan ansiosos la última entrega de esta segunda temporada, que tendrá lugar esta noche por Telefe. Es que si bien el reality culinario se grabó el año pasado, al parecer las cartas no están echadas... o mejor dicho, la producción podría barajar y dar de nuevo en la peleada final entre Samanta y Damián, según dejaron ver algunos medios nacionales. ¿Por qué? La crema se cortó después que la pastelera hiciera público en su redes un video de la remodelación de su cocina, tras lo cual los seguidores del programa infirieron que era la ganadora de los 600 mil pesos y el set de cocina. Pero todo se puso realmente amargo cuando trascendió que Samanta no era amateur, requisito indispensable del programa, sino que habría trabajado profesionalmente y lo habría ocultado. En medio del agite, que incluyó a participantes y jurados, Turner -la productora del envío- emitió un comunicado diciendo que realizaría las investigaciones pertinentes y que tomaría una decisión en consecuencia; pero "La pavada" de Crónica dio por hecho que Samanta será descalificada y que la incógnita gira en torno a si Damián se queda con el premio o si le darán otra batida al merengue. Habrá que esperar a las 22.30 (y un poco más también) para saber si Samanta quemó o no el pastel en la puerta del horno.