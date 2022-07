La música de Cuyo fluirá en el Auditorio Juan Victoria en dos noches, el 8 y 9 de julio, para festejar el aniversario de la Independencia argentina. Será con un concierto especial protagonizado por grandes figuras de la música nacional como Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu y Lito Vitale, junto a una selección de músicos y cantantes sanjuaninos y los vecinos Trébol Mercedino, Yanina Carrizo (San Luis) y Pocho Sosa (Mendoza). Todos actuarán en un espectáculo amalgamado, pensado con cruces entre los músicos. Pero además, los cantantes nacionales se brindarán completamente al folclore local dejando de lado su propio repertorio para esta velada netamente regional, ideada y producida por el Ministerio de Turismo y Cultura y el Auditorio Juan Victoria.



"Será una propuesta cuyana en honor a nuestra cultura y a nuestra música, un recorrido por el cancionero cuyano con autores y compositores. Será escuchar esas canciones nuestras en la voz de artistas locales y estos grandes invitados" aseguró Virginia Agote, Secretaria de Cultura provincial, que destacó que hacer este aporte para un 9 de Julio tiene que ver con resaltar que "en el armado de la Patria es importante fortalecer las culturas de cada región y en este caso la cuyanía es muy importante. Esta es una manera de ofrecer desde nuestra cultura el homenaje a la Independencia", dijo la funcionaria, quien destacó que habrá casi 100 artistas en escena y que además lanzarán un video realizado a distancia durante la pandemia con los mismos artistas nacionales, pero que no había sido presentado. Es una versión de San Juan por mi sangre que cantaron en conjunto con músicos sanjuaninos.

"Se comenzó en diciembre del año pasado con los artistas , se habló de esta posibilidad, les encantó la idea, en marzo comenzamos a mandar los temas, hacer una selección de las canciones para arreglar, intercambiando ideas, arreglos, hasta que se cerramos todo", contó Rolando García Gómez, que además de director de la sala, como músico y productor puso esa experiencia en el armado de la velada, al que sumó desde el inicio a Lito Vitale que se transformó en director artístico del concierto; además, Vitale y su quinteto tienen a su cargo el eje musical, al que se irán sumando los otros músicos como Luciano Gutiérrez, Jonatan Vera Trío, El cuarteto de cuerdas Tulum y Vivencias de Cuyo, consiguiendo arreglos más estilizados y otros bien tradicionales.



Una de las riquezas del espectáculo será apreciar cómo se irán produciendo las colaboraciones, porque, por ejemplo, Juan Carlos Baglietto cantará junto a Carlota De Belaustegui San Juan en otoño; en tanto que Hilda Lizarazu hará Soy sanjuanino (Saúl Salinas) con Los Videla, y Sandra Mihanovich junto a Pocho Sosa y Paola Hascher interpretarán Otoño en Mendoza. En otros momentos Vivencias de Cuyo hará una selección de tonadas y Trébol Mercedino traerá su versión de Calle angosta y tampoco faltarán en el programa Sanjuanina de mi amor (Saúl Salinas), A Don Raúl Oro (Saúl Quiroga), Ya viene soplando el Zonda (Hermes Vieyra, Ofelia Zuccoli), Volveré siempre a San Juan (A. Ramírez, Tejada Gómez), La bien amada (Eduardo Troncozo) o El conchabado, tema inédito de Leonidas Escudero. Entre los artistas sanjuaninos, la mayoría han participando antes en las noches de Cuyanía que el Auditorio viene organizando mensualmente desde el año con el propósito de para poner en valor el género.

La danza también estará presente con la participación de dos parejas de baile que actuarán desde el foyer -ya que no está permitido bailar en el escenario del Auditorio- y se mostrará en la sala en pantalla.



"Estamos tratando que la gente empiece a visibilizar la obra de los autores y compositores de la región en la voz de los intérpretes de Cuyo pero como es una música tan postergada a nivel nacional y no tenemos posibilidad de tener un acceso fácil, contar con la participación de estos artistas a nivel nacional interpretando nuestra música es una gran herramienta que nos servirá para proyectarla a nivel nacional. No es un dato menor que ellos hayan accedido a compartir no sólo la música sino con los artistas de la región" resaltó García Gómez.



Para el final se sumarán los integrantes del Coro de Niños de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Jorge Fuentes, que interpretarán junto a todos los cantantes La cueca del vino nuevo y así cerrar un repertorio que respira tradición y grita que "Viva Cuyo".



Los artistas locales

La participación local será de: Luciano Gutiérrez, Carlota de Belaustegui, Dúo Díaz-Heredia, María Julia Sánchez, Claudio Rojas, Vivencias de Cuyo, Los Gajos de Pinono, Yanina Carrizo, Abelino Canto, Los Videla, Ernesto Villavicencio, Gustavo Troncoso, Paola Hascher, Cuarteto de cuerdas Tulum, Raúl Rizo, Daniel Romero, Santiago Suárez, Jonatan Vera, Coro de Niños de la U.N.S.J. (dirección Jorge Fuentes). Bailarines: Carlos Illanes, Cecilia Illanes, Pujado Hugo y Lorena Gelusini. Conducción: Pascual Recabarren.





El dato

Gala Día de la Independencia argentina. Viernes 8 y sábado 9 de julio, a las 21.00 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis por invitación. Los tickets se retiran de la boletería de la sala en día a informar.