El cantante colombiano, Carlos Vives, se sorprendió con un cálido y amistoso mensaje de Charly García. "Gracias por difundirme; y a parte de eso, por tu buen gusto. Espero que algún día hagamos algo juntos", le dijo el rockero argentino a Vives, quien es un reconocido fan del artista. Tras el video, con una gran sonrisa, Vives dijo: "Me quedé loco con el saludo de Charly. Nunca me imaginé que me fuera a decir eso. Gracias".