Francisco 'Pancho' Godoy acaba de reencontrarse con el público sanjuanino. Usa el cabello algo más largo y tiene un nuevo proyecto. Después de tres años tocando en Buenos Aires con Los de Salta, el ex Inti Huama estrenó grupo en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol. Pancho Godoy y Los de Tulum se anunciaba en la grilla. Se trata del nuevo conjunto que aunque tiene poco más de un año de vida, tiene ya un disco grabado y muchos proyectos por delante.



"Panchito', como le dicen los amigos, no oculta su entusiasmo por este nuevo presente y por eso en esta charla con DIARIO DE CUYO no dejó lugar a la posibilidad de un regreso- ni siquiera un ratito- del mítico trío que compartió con Mario Zaguirre y Fonsi Velazco, y que comenzó a disolverse en 2009 cuando Zaguirre abandonó el conjunto, dando paso al ingreso de Oscar Figueroa. Sin embargo, en 2013, el grupo quedó en stand by y Godoy partió a Buenos Aires para sumarse a Los de Salta.

"Este grupo quizás sea lo último que hago musicalmente, recién empezamos y nos queda mucho por hacer'.

Viene de tocar en la Cordillera de los Andes, en el límite con Chile su Cueca del Cruce, ya que participó este año de la expedición que organiza el Gobierno provincial.



Velazco asegura que quiere difundir la música de San Juan, llevarla al país y al exterior, y en esa tarea está junto a Omar 'Chachito' Páez, Marcelo Lucero, Alberto y Marcelo Páez, preparando este año un nuevo disco que será una "sanjuaninada' como lo denomina Godoy, con un repertorio que además de canciones propias sumará a grandes compositores locales. "Música cuyana para exportar', esa es la idea.



¿Cómo fue este regreso a la Fiesta del Sol?



-Volviendo después de muchos años de estar con Inti Huama y ya hacían cinco años que no estaba en la Fiesta del Sol. He vuelto a San Juan y reinstalarme en San Juan me hizo volver de nuevo a la música y armar este grupo que tiene un año y medio y ya tenemos un disco. Regreso... temas de autoría propia y por ejemplo la chacarera de los Manseros Santiagueños Plegaria de la Difunta Correa. Fue más que importante estar en el escenario mayor. Queríamos estar, también por una cuestión de años que uno tiene en esto. Yo llevo muchos años con la música de San Juan, y representando a San Juan dentro y fuera del país.

¿Cómo encaró esta vuelta?



Es muy difícil armar un grupo nuevo... buscar músicos que haya tenido escenario que haya salido de la provincia. Y por sobre todas las cosas que se respeten la propuesta. En este caso la propuesta es de Cachito Paez y yo. Le pusimos Pancho Godoy porque es un nombre ya impuesto en San Juan. Pero igual en el grupo los cinco cantamos; somos todos iguales, cobramos igual. Además se agregó algo que yo quería en Inti Huama y no se daba que es un representante, que es Lucas Pringles, alguien que trabaje para nosotros, entonces uno se preocupa de lo musical nomás.

-El que encabece este nuevo grupo, ¿cierra la posibilidad de una vuelta de Inti Huama?



-Sí, sí. Para mí sí. Porque todo tiene un ciclo. Inti Huama es un ciclo cerrado. Son cosas internas. No tengo la palabra de decir el porqué, porque cada uno tiene un por qué distinto. Para mí es un ciclo que se terminó. Hay cosas internas que no puedo decir. Además este grupo quizás sea lo último que hago musicalmente y recién empezamos y nos queda mucho por hacer. Es un pensamiento muy personal. No sé si será así. Estamos en proyectos de videos, otro disco, hicimos el Cruce de los Andes, estuvimos ahí este año cantando la Cueca del Cruce.

-¿Cómo quedaron las relaciones con sus excompañeros?



-Bien bien, si alguna vez habrá que hacer un reconocimiento a Inti Huama a través de los años se podrá hacer, pero yo estoy muy dedicado a esto, estoy muy de cabeza con Pancho Godoy y Los del Tulum

-Es muy tajante su actitud... ¿duele cómo sucedió?



-Mire, Inti Huama va a seguir siendo el amor de mi vida. Yo he vivido de Inti Huama, yo siempre he vivido de la música y para mí ha sido el grupo con el que, yo reconozco, me inserté en San Juan, con Mario y Fonsi. No tengo rencores. Con Mario hablamos porque es funcionario. Tengo buena relación, nada más que cuando un grupo termina , las llamadas telefónicas diarias también se terminan. Pero la amistad sigue.

-Y de su parte, ¿volvería a juntarse?



-No, no volvería. Ya pasó. Los proyectos de los músicos en mi caso, son muy de verdad. Si yo me subo a un escenario necesito saber que sirve, que es lo mejor. Con los changos que estoy ahora hemos decidido hacer de esto un grupo que sea representativo de la provincia y sacarlo para afuera. Hay muchas cosas importantes que podemos hacer.

¿Sintió que había esperado mucho, cuando todo se disolvió?



Yo desde el momento que me fui con Los de Salta fui muy claro, me voy a trabajar. Habíamos hecho un último disco y de ahí decidí irme. Quería abrir un nuevo horizonte musical como Pancho Godoy, habían pasado muchos años. Habíamos hecho un viaje con Inti Huama a Nueva York, a España... pero no le dimos una continuidad a todo eso. Yo he respetado el trabajo de ellos. Yo sí me dediqué a la música, yo dejé laburos y me dediqué.



No era igualitaria la cuestión en el sentido que hicimos un Inti Huama made in casa y era un grupo para ponerlo a consideración nacional y por distintas razones no se hizo. Todo en la vida es una cuestión de acuerdos.