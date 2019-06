Jorge Lanata tuvo un pico de presión y debió ser internado en el Hospital Británico el jueves. Pese al hermetismo que maneja el entorno del conductor, Teleshow pudo confirmar que la descompensación fue mientras grababa el ciclo que conduce por la pantalla de TN.

Es la tercera internación en los últimos cuatro meses. En marzo, había estado en la sala de terapia intensiva de la Fundación Favaloro por un cuadro de gastroenteritis. Y hace dos meses recibió el alta después de haber tenido neuropatía diabética.

"Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho. Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir", había dicho el conductor de PPT en su regreso a la televisión.

"Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga, y entonces estoy en una silla. Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa", agregó.

"¿Por qué no lo voy a mostrar? Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión. No pasa nada, pero es como que nadie habla de esas cosas. O sea, estoy mejor que dos meses atrás, tengo que laburar menos -en algunas cosas las cumplo y en otras no-, hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien", continuó en ese entonces.

En marzo, el periodista estuvo en terapia intensiva y el periodista habló del episodio cuando retomó su actividad laboral en su programa radial de FM Mitre. "Fue un momento raro. Me dormían para hacerme estudios y por otro, las drogas, como la anestesia en mí funcionan raro. Se mezclan y no me pueden despertar". Ante la consulta del diagnóstico, Jorge Lanata explicó: "Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros".