En un posteo de su cuenta oficial de Facebook, Martina escribió: "Qué alegría contarles que hemos quedado seleccionados y gracias al equipo hermoso que está siempre conmigo. Sin ellos no sería nada". Esa demostración de felicidad se fundamenta en el resultado de una convocatoria del sitio de música emergente "Banda Invitada", que por una inscripción previa, la cantante sanjuanina entró a la competencia de una nueva edición del BAIFFF 2021. Es el Festival Internacional de Moda, Audiovisual y Música más importante que se da en Buenos Aires, donde artistas, grandes marcas y agencias de mucho prestigio eligen a las producciones nacionales e internacionales de mayor relevancia del año. Con la participación de su reciente material audiovisual "Te pido", correspondiente al single de su disco Salvar el recuerdo, fue la llave de acceso para ser nominada a mejor videoclip del año. "Este video lo elegí porque me pareció el más apropiado, porque el enfoque está puesto en el arte, en el vestuario y en la escenografía. Lo armamos para dar fuerza al single, como tal salió en marzo de este año. Fue algo que hice a favor de mi proyecto personal que, con Alta Productora, del director Fernando Romero y el productor Ale Garracedo, nos enganchamos mucho con lo estético y ese efecto fotográfico, con tomas fijas, que logramos en el rodaje. Ahora, que hayamos entrado en las nominaciones, representa un mimo y un reconocimiento a tanto esfuerzo realizado codo a codo con mi equipo. Que todo lo que hacemos tiene un propósito profesional. Y sobre todo, significa algo importante porque es difícil que lleguen reconocimientos de este tipo en la música independiente", expresó Flores. El video trata de una canción pop cuya atmósfera se compone de sintetizadores, bajos, beats y loops, sobre la cual la voz se expande con efectos de autotune y reverbs. Presenta, además, un diseño de arte y vestuario minimalista. Fue grabado en la provincia en marzo de este año -con la actuación especial de Caco Trigo Pugliese- y deberá someterse a una preselección a partir del 15 de octubre en terna con Liüro (Fuck You) y Aprendices Lunares (Sexto Sentido). Una vez que supere esta instancia podrá asistir a la gala de los premios que se llevará a cabo el 25 y el 26 de noviembre.



Sin embargo, la solista considera que más allá de recibir o no el premio, lo importante es que participar en el festival es de por sí una distinción al trabajo colectivo, porque detrás de ella hay un gran equipo que la respalda: "No estoy sola en esto, hay muchos profesionales sanjuaninos que me apoyan y el premio será para ellos. Este esfuerzo ya tiene su recompensa", además, que el video sea tenido en cuenta en espacios externos a la región, es un posicionamiento que suma: "Creemos que hay un escalón más arriba para una mayor visibilidad y que me permita abrir puertas en el mundo del entretenimiento", comentó Martina.



La cantante, que lleva unos 990 seguidores en Spotify, se encuentra terminando el próximo single titulado "En el presente", que será el último lanzamiento para este 2021. Para culminar la temporada, está organizando su nuevo concierto previsto para el 26 de noviembre en el Teatro Sarmiento.