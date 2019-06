El Polaco fue el invitado de Karina La Princesita en la salsa de tres en el Bailando 2019. En la previa, el cantante y su ex hablaron de su relación y Marcelo Tinelli quiso saber si era posible una reconciliación.

"Empezamos a ensayar y me sorprendió porque lo noté mucho más caballero", reconoció la intérprete de "Con la misma moneda" sobre el padre de su hija. "Ella está hermosa. Siempre fue linda", fue el elogio que le regaló el artista a su ex.

Tinelli miró a un costado de la pista y se percató de que estaba Barby Silenzi, con quien se vinculó al Polaco en los últimos meses. Al ser consultada por la relación con el cantante, la bailarina aclaró: "Somos amigos. Muy bueno amigos. Lo acompaño a los shows y a veces nos juntamos".

Ante la palabra de la exparticipante del Bailando, el conductor fue directo con el artista: "¿Usted no dice 'uy, podría haber una vuelta con Karina'?". "Sinceramente, todo este año que estuvimos separados nunca tuvimos tanta conexión como ahora que ensayamos", explicó el intérprete.

Al igual que sus ex, Karina también dejó entrever que el trato entre ellos mejoró en el último tiempo. "Yo al principio me negaba a convocarlo, pero me sirvió mucho porque los ensayos ayudaron. Nos dimos cuenta de que podemos tener una relación mejor y no ser tan cortantes. Creo que a partir de hoy hay un cambio importante", sentenció la figura de la competencia de Showmatch.