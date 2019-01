"Estoy acá hablando y también me siento culpable. Digo pobre, debe estar mirando y diciendo 'esta hija de p…, ¿qué tiene que hablar?'. Pero si no pasa esto, no se va a solucionar nunca más. No tenía miedo de que me pegue, pero ya el insulto está mal. Es violencia igual. Hay que frenarlo de alguna forma".

Karina La Princesita habló del violento episodio que sufrió con su hermano la madrugada del 1 de enero después de haber celebrado Año Nuevo en la casa de Flavio Mendoza en Villa Carlos Paz. La cantante está allí porque protagoniza Siddharta junto al coreógrafo, bailarín y productor del espectáculo, quien la invitó a festejar con el elenco y su familia.

Ella asistió con su hija, su madre, su hermana y su hermano, a quien terminó denunciando a través de las redes sociales por violencia verbal. La artista publicó en Instagram Stories un video en el que se lo ve forcejeando con su madre, pero horas más tarde lo borró de las redes sociales.

"Lo subí y después lo borré, pero ya lo habían visto todos. Igual, está bueno, porque si no, lo negaba como hago siempre", destacó en un móvil en vivo con Intrusos, y explicó que su intención no era publicarlo en las redes sociales sino intentar persuadir a su hermano para que no continuara gritando.

"Venía filmando para decirle que lo que estaba haciendo era violencia de género. Le dije 'calmate o lo subo', pero no era la idea. Quería que bajara un cambio. Además, tuve miedo de que me rompiera el celular y que no me quedara nada. Y cuando vi que se me vino encima, lo subí", explicó, y agregó: "Lo estaba grabando como excusa, para ver si frenaba".

Luego, detalló que decidió eliminarlo porque sintió "culpa": "Cuando vi los mensajes que me llegaron, me agarró culpa. Siendo víctima, después sentís vos la culpa, pero después se me pasó. Fue un pedido de ayuda no solo para mi mamá, sino para mi hermano".

Por su parte, hizo hincapié en que cuando llamó a la Policía para intentar frenar a su hermano, no obtuvo una rápida solución. "Me dijeron que tenía que llamar a un número de Córdoba, con el prefijo, y yo estaba manejando, no tenía para anotar y, de los nervios, no me podía acordar el número", aseguró.

"Uno está cansado de que pasen estos episodios y llamar a la policía y no encontrar soluciones", continuó, y aclaró que no quiso revelar el nombre de su hermano "para no quemarlo".

Además, destacó que siente amor infinito por su hermano y que intenta ayudarlo. Después de la publicación del video, Karina le envió un mensaje a un hombre de seguridad de confianza de Flavio Mendoza, que se acercó a la casa que alquila en Villa Carlos Paz para ayudarla.

"Él conoce a mi hermano, le habló tranquilo y se lo llevó para que nosotras pudiéramos descansar. Al día siguiente, le pagué un vuelo y se fue", contó Karina sobre su hermano que en Buenos Aires vive con su madre: "Mi mamá se volvió a la tarde porque tenía que trabajar. Ahora está todo bien y todavía no me enteré de nada que haya pasado".

Sin detallar cuál fue el motivo que desencadenó la pelea, ni qué hizo su hermano, Karina relató que todo comenzó en la casa de Flavio Mendoza durante el festejo por Año Nuevo. "Yo pasé un momento medio incómodo con un compañero de trabajo. Sentí que lo había incomodado y le dije 'Cerrás el or… y te vas para Buenos Aires'".

"Previo a lo que pasó en mi casa, pasó algo en la ruta. Fue incontrolable la situación. Frené a un costado para llamar a la policía. Jamás me imaginé que íbamos a terminar todos así", dijo, y explicó que su malestar fue porque su hermano le estaba hablando de un mal modo a su madre.

"Es triste, pero uno cuando lo deja en el núcleo, aprende a convivir con eso, pero cuando se enteran los demás… Nos da mucha bronca. Veníamos arrastrando esto hace un montón", continuó sobre los hechos de violencia verbal que sufre con su hermano.

"Mi hermano también es víctima porque mi papá era así. Violento", agregó, y dejó en claro cuánto quiere a su hermano. "Es un tema muy delicado porque es alguien a quien le tengo mucho cariño, más allá de lo que haya pasado. En ese momento pensé '¿por qué hice eso?'. Pero entiendo que fue por miedo".

Fuente: Infobae