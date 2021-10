Finalmente la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan actuará en el Auditorio Juan Victoria este viernes, por primera vez desde marzo del año pasado, por el inicio de la pandemia, a lo que se sumó el cierre por refacciones del órgano y los foyers, dañados por el terremoto de este año.



El regreso será con el maestro Carlos Calleja a cargo de la batuta, debido a que el director estable, Emannuel Siffert, viajó a dirigir a México. La mecánica de director invitado, algo que suele hacerse algunas veces en el año en todas las orquestas, lo que le permite a los directores estables dirigir otras formaciones. También se sumará a esta primera función el Coro Universitario dirigido por Jorge Romero.



El concierto además será en adhesión a los festejos oficiales por el 48º Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de San Juan.



El programa de esta noche, que ya se anticipa como especial para los integrantes del cuerpo, abrirá con el Himno Nacional Argentino, interpretado por el Coro Universitario, junto a la orquesta, y luego este primer concierto de la temporada continuará con la Obertura académica de Johannes Brahms, también con intervención de los coreutas, que se quedarán en escena para cantar la cueca Coplas de la cosecha (letra de Antonio de la Torre, música de Damián Sánchez y arreglo de coral de Alfredo Palmero) y finalizará la orquesta con Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgski.



"Vine en la época del maestro Merenzon a hacer dos conciertos hace 30 años, siempre fue una orquesta de gran nivel pero estaba pasando por un mal momento, aun así hicimos lindos conciertos. Ahora vuelvo y me encuentro con una orquesta totalmente madura, fortificada, llena de gente joven, con un nivel artístico muy alto y especialmente grato acompañarlos en este reencuentro con el público y entre ellos" dijo a este diario Callejas, quien contó además que los ensayos fluyeron perfectamente y que durante su primera visita a la provincia y hubo varias invitaciones que no pudieron concretarse.



"Los músicos están muy contentos. Para nosotros, si bien hicimos Madama Butterfly, sentimos al Auditorio como nuestra casa, es como un equipo de fútbol que le toca hacer de local en otra cancha que no es la suya, por remodelaciones, y cuando le toca volver a su lugar es algo distinto, especial. Están ansiosos de que llegue el viernes para tener este primer concierto no sólo pospandemia sino después de que el Auditorio tuvo su parate por el terremoto" dijo Juan Carlos Caballero, músico e integrante de la Comisión artística del Centro Orquestal de la UNSJ, quien agregó: "Además se dio la posibilidad esta vez de que puede tocar más gente de lo que se venía permitido, también es en adhesión por la celebración del aniversario de la UNSJ, así que es todo especial", cerró.



Así, la formación para esta rentrée será con 50 músicos, muchos más de lo que se había fijado en los protocolos hace un tiempo atrás en el que incluso el director Siffert había previsto en marzo que se hicieran conciertos de pequeños ensambles, pero la UNSJ aún no habilitaba la presencialidad y al ser un organismo bajo su dependencia no pudieron actuar. La otra particularidad que se verá en el escenario es la instalación de paneles acrílicos delante de la fila de los instrumentos de vientos para proteger al resto de posibles contagios; ya que son los únicos músicos que no pueden mantener el tapabocas colocado y al tocar los instrumentos despiden un aerosol. En la actuación en Madama Butterfly ya se usaron los elementos que es habitual ver alrededor de una batería para equilibrar el sonido, y ahora serán usados como protección.



El Dato

Función de la Orquesta Sinfónica. Viernes 22, a las 21.30, en el Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis con reserva en www.orquestasinfonica-22.eventbrite.com.ar.





El director invitado



El maestro Carlos Calleja es licenciado en Composición y en Dirección Orquestal por la Universidad Católica Argentina, donde ha tenido a su cargo diversas cátedras. Se perfeccionó en dirección orquestal con John Carewe en la Royal Academy of Music (Londres), como becario de la Fundación Antorchas. Fue director titular de la Orquesta Académica del Teatro Colón, de la Sinfónica de Avellaneda, de la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, y de la Orquesta Académica de Buenos Aires, de la cual fue fundador en 2009. En 1986 fue convocado como Director Musical del Ballet Estable al Teatro Colón realizando un vasto repertorio a lo largo de más de 20 temporadas.

La Camerata, también en el Auditorio

Con el espectáculo "Los locos que inventaron el amor", donde exploran la obra cantada del gran Ástor Piazzolla, La Camerata también regresa esta semana a la sala del Auditorio Juan Victoria. Por su número de músicos, la formación pudo encuadrarse dentro de lo permitido por los protocolos antes de las últimas flexibilizaciones y por eso ha venido presentándose en distintos ámbitos; como en el Teatro Sarmiento en agosto y en el mismo mes en el Complejo La Superiora de Rawson con este mismo espectáculo que mostrará por primera vez en el Juan Victoria.



"Estamos esperando poder escuchar el sonido de esa sala, la "reberverance", la calidad de la madera, es la mejor sala para música que tenemos" dijo a este diario Pablo Grosman, concertino de orquesta. El músico explicó que eligieron homenajear al autor de Adiós Nonino a través de la obra que compuso en asociación poética con importantes escritores como Horacio Ferrer o Jorge Luis Borges, que alumbraron Balada para un loco, Un desencuentro por milonga, entre otros temas, que serán interpretados por Flor Carmona y Emanuel Pagliari.



La cita es el domingo 24 a las 20hs, con entrada libre y gratuita haciendo reserva en www.lacamerata.eventbrite.com.ar